Η γυναίκα του Κρίστιαν Ρικάρντο Ντα Κόστα στο SDNA, για το χρονικό του αιφνίδιου θανάτου του βετεράνου ποδοσφαιριστή

Το SDNA επικοινώνησε με την Ελληνίδα σύζυγο του, Ορέλια Αργυριάδου – Ντα Κόστα, η οποία περιέγραψε όλα τα γεγονότα από την στιγμή της διακομιδής του εκλιπών στο νοσοκομείο της Σαντορίνης μέχρι τον θάνατό του.

Σοκ προκάλεσε στην ελληνική ποδοσφαιρική κοινωνία ο αιφνίδιος θάνατος του παλαίμαχου ποδοσφαιριστή, Κρίστιαν Ρικάρντο Ντα Κόστα που αγωνίστηκε στο παρελθόν με τις φανέλες των Άρη, Πανιωνίου και Θρασύβουλου.

Ο βετεράνος παίκτης έφυγε πρόωρα από τη ζωή σε ηλικία 42 ετών κι ενώ βρισκόταν με την οικογένειά του στην Σαντορίνη.

Το SDNA επικοινώνησε με την Ελληνίδα σύζυγο του, Ορέλια Αργυριάδου – Ντα Κόστα, η οποία περιέγραψε όλο το χρονικό από την στιγμή της διακομιδής του εκλιπών στο νοσοκομείο της Σαντορίνης μέχρι τον θάνατό του.

«Ο Κρίστιαν μπήκε στο νοσοκομείο στις 19 του μηνός στη Σαντορίνη με φρικτούς πόνους κι αφού χρειάστηκε να έρθει να τον πάρει ασθενοφόρο από το ξενοδοχείο.

Στις τέσσερις ώρες στην αίθουσα αναμονής πέρασε από αιματολογικές εξετάσεις και χωρίς εμείς να δούμε κανένα αποτέλεσμα και να μας δείξουν καμία εξέταση, του πήρανε ξανά αίμα και υποβλήθηκε σε αξονική τομογραφία.

Μισή ώρα μετά την αξονική μας ενημέρωσαν πως είχε έλκος – διάτρηση στομάχου και πως θα έπρεπε να εγχειριστεί. Του έβαλαν σωληνάκι από τη μύτη για να απορροφήσει τα υγρά, του έκαναν μια τομή 25 πόντους και τον εγχειρίσανε.

Μετά την εγχείρηση ο Κρίστιαν άρχισε να φουσκώνει κάτι που μας είπαν πως ήταν φυσιολογικό αφού αναμενόταν η ομαλή λειτουργία του εντέρου. Στις 22 του μηνός ο Κρίστιαν είχε φουσκώσει σαν μπαλόνι κι είχε δυσφορία. Δεν μπορούσε να αναπνεύσει.

Αφού του έκαναν ακτινογραφίες μας είπαν πως έχει συμφύσεις (μπλοκάρισμα) εντέρου και πως θα έπρεπε να γίνει δεύτερο χειρουργείο για να λυθεί.

Εν των μεταξύ την πρώτη μέρα που πήγαμε στο νοσοκομείο ο Κριστιάν μου έκανε παράπονα για πόνους στην περιοχή της σκωληκοειδίτιδας.

Πριν το δεύτερο χειρουργείο έκανε νέα αξονική και πήρε φάρμακα για τη λειτουργία του εντέρου. Πριν μπει στο δεύτερο χειρουργείο είχε αναπνευστική δυσφορία κάτι που μας είπαν πως ήταν φυσιολογικό λόγω της πίεσης των οργάνων.

Κατόπιν διαπιστώσανε κατά τη διάρκεια του χειρουργείου πως αντιμετώπιζε πρόβλημα με τον σκωληκοειδίτη, μπήκε σε αναπνευστική υποστήριξη με οξυγόνο λόγω εισρόφησης και κρίθηκε αναγκαίο – όπως μας ενημέρωσαν – να μεταφερθεί αεροπορικώς στο νοσοκομείο Σωτηρία στην Αθήνα για μια μεταφορά που θα κρατούσε δύο ώρες. Στις 6:44 τον παρέλαβε το ασθενοφόρο να τον μεταφέρει στο αεροδρόμιο για την αεροδιακομιδή.

Αφού πέρασε το δίωρο, δεν είχα καμία ενημέρωση.

Εν τέλει στις 10:17 στις 23 του μηνός με πήραν τηλέφωνο και μου μετέφεραν πως ο Κριστιάν υπέστη ανακοπή καρδιάς, χωρίς να προλάβει καν να μπει στο αεροπλάνο που θα τον μετέφερε στην Αθήνα.

Η ενημέρωση που έχω από τα έγγραφα των ιατρών και του ΕΚΑΒ κάνουν λόγο για αρχική οξεία σκωληκοειδίτιδα με περιτονίτιδα και αναπνευστική ανεπάρκεια.

Δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση για αιφνίδιο εγκεφαλικό και απρόσμενη ανακοπή καρδιάς, όπως κυκλοφορεί και γράφεται.

Την Τρίτη (26/8) θα υπάρξει ιατροδικαστική εξέταση από ιδιωτικό γιατρό, ενώ την Πέμπτη (28/8) θα γίνει η κηδεία του στο κοιμητήριο της Αργυρούπολης».