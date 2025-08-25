Η UEFA... κοσκινίζει μέχρι και social media ενόψει του Σαμσουνσπόρ - Παναθηναϊκός (pic)

Το τουρκικό «Futbol Anadolu» εξηγεί τι σημαίνει στην πράξη ο χαρακτηρισμός του Σαμσουνσπόρ - Παναθηναϊκός ως ματς «υψηλού κινδύνου».

Ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται την Πέμπτη (28/8) από την Σαμσουνσπόρ, έχοντας ως στόχο να υπερασπιστεί το 2-1 του ΟΑΚΑ και να εξασφαλίσει μια θέση στην League Phase του Europa League.

Η αναμέτρηση αυτή έχει χαρακτηριστεί από την UEFA ως «υψηλού κινδύνου», με το τουρκικό «Futbol Anadolu» να εξηγεί τι σημαίνει αυτό στην πράξη.

Συγκεκριμένα, θα υπάρχουν πολύ αυστηρά μέτρα ασφαλείας κατά την διεξαγωγή του αγώνα, ενώ θα γίνουν λεπτομερείς έρευνες για την αποτροπή πιθανών προκλήσεων, από τα social media μέχρι και την ατμόσφαιρα που θα δημιουργηθεί την ημέρα του παιχνιδιού.

