Ο Πελίτο σφυρίζει το Σαμσουνσπόρ - Παναθηναϊκός

Ο Βόσνιος Ιρφάν Πελίτο είναι ο διαιτητής που όρισε η UEFA για την ρεβάνς ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Σαμσουνσπόρ, στην Τουρκία.

Το «Τριφύλλι» φιλοξενείται την Πέμπτη (28/8) από την Σαμσουνσπόρ στην Τουρκία, με στόχο να υπερασπιστεί το 2-1 του πρώτου αγώνα και να «σφραγίσει» το εισιτήριο για την League Phase του Europa League.

Η UEFA λοιπόν όρισε στην συγκεκριμένη αναμέτρηση τον Ιρφάν Πελίτο, διαιτητή από την Βοσνία. Βοηθοί του θα είναι οι Σενάντ Ιμπρισιμπέγκοβιτς και Νταβόρ Μπέλιο, τέταρτος ο Μίλος Γκίγκοβιτς και στο VAR θα βρίσκεται ο Ολλανδός Πολ Βαν Μπόελεκ, μαζί με τον Ρόμπιν Χένσγκενς.

Υπενθυμίζουμε πως στο ΟΑΚΑ ήταν «άρχοντας του αγώνα» ο Μουνουέρο, που... έκλεισε τα μάτια σε δεύτερη κίτρινη για παίκτη των Τούρκων, ο οποίος έκανε διπλό χέρι λίγο έξω από την περιοχή.