Kicker: «Μεταγραφή - ρεκόρ για τον ΠΑΟΚ, ο Ζαφείρης είχε βρεθεί στο στόχαστρο ομάδων της Bundesliga»

Θόρυβο και σε διεθνή Μέσα έκανε η κίνηση του ΠΑΟΚ να φέρει στην Θεσσαλονίκη τον Χρήστο Ζαφείρη - Τι αναφέρει το Kicker για το ενδιαφέρον από ομάδες της Bundesliga για τον 22χρονο χαφ!

Θέμα συζήτησης στο πασίγνωστο γερμανικό περιοδικό, έγινε η επικείμενη μεταγραφή του Ζαφείρη στον Δικέφαλο, με ποσό-ρεκόρ για τα ελληνικά δεδομένα.

Ο ΠΑΟΚ, κέρδισε τη «μάχη» για την απόκτηση του 22χρονου μέσου, ο οποίος είχε βρεθεί, σύμφωνα με το Kicker, στο στόχαστρο και ομάδων της Bundesliga, κάτι που καθιστά ακόμα μεγαλύτερη την «υπέρβαση» που έκαναν οι Θεσσαλονικείς.

Ο Ζαφείρης, που φτάνει σήμερα (25/8) στη Θεσσαλονίκη για να ολοκληρώσει και το τυπικό σκέλος της μεταγραφής, αναμένεται να υπογράψει τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας με υψηλές απολαβές, ενώ το κόστος της μεταγραφής θα φτάσει τα 12 εκατ. ευρώ.

Οι Γερμανοί αναλύουν τις λεπτομέρειες του deal, αλλά και το αγωνιστικό προφίλ του Έλληνα διεθνή, αναφέροντας χαρακτηριστικά πως αποτελεί μεταγραφή-ρεκόρ για τον ΠΑΟΚ, που φέρει την «υπογραφή» του Ιβάν Σαββίδη.