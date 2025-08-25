Οι κλήσεις της Εθνικής: Με 25 παίκτες στα προκριματικά του Σεπτεμβρίου

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς κάλεσε 25 διεθνείς στην Εθνική ομάδα για τα παιχνίδια των προκριματικών του Μουντιάλ τον Σεπτέμβριο, με Λευκορωσία και Δανία.

Τις κλήσεις της Εθνικής για τα εντός παιχνίδια με τη Λευκορωσία στις 5/9 (21:45) και Δανία στις 8/9 (21:45) στο «Γ. Καραϊσκάκης», για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου ανακοίνωσε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς.

Σε σχέση με τις κλήσεις του Ιουνίου, επέστρεψε ο Μάνταλος, ενώ εκτός έμειναν οι Φούντας και Αλεξανδρόπουλος.

Στην αποστολή συμμετέχουν οι: Βλαχοδήμος, Μανδάς, Τζολάκης, Μαυροπάνος, Χατζηδιάκος, Ρέτσος, Κουλιεράκης, Ρότα, Βαγιαννίδης, Γιαννούλης, Τσιμίκας, Σιώπης, Ζαφείρης, Μάνταλος, Κουρμπέλης, Μασούρας, Πέλκας, Τζόλης, Μουζακίτης, Κωνσταντέλιας, Ιωαννίδης, Παυλίδης, Μπακασέτας, Καρέτσας και Δουβίκας.