Μάνταλος: «Κρατάμε τη νίκη, κοιτάμε την Άντερλεχτ» (vid)

Ο Πέτρος Μάνταλος αναδείχθηκε Cosmote Telekom MVP του αγώνα με τον Πανσερραϊκό, μέσα από την ψηφοφορία μεταξύ των μελών της επίσημης κοινότητας της ΠΑΕ ΑΕΚ στο Viber.

Ο αρχηγός της Ένωσης πέτυχε το πρώτο γκολ της αναμέτρησης, σκοράροντας για ενδέκατη διαδοχική σεζόν με την κιτρινόμαυρη φανέλα, ενώ είχε συνολικά πολύ καλή απόδοση.

Έπειτα από το τέλος του αγώνα, ο Μάνταλος μίλησε στην κάμερα του AEK TV για το παιχνίδι με την ομάδα των Σερρών, αλλά και για την κρίσιμη ρεβάνς με την Άντερλεχτ την προσεχή Πέμπτη.

Αναλυτικά δήλωσε:

«Είμαι ευχαριστημένος. Κρατάμε τη νίκη γιατί είναι ανάμεσα στα δύο κρίσιμα και πολύ σημαντικά για εμάς παιχνίδια με την Άντερλεχτ. Εφόσον καταφέραμε και κάναμε μια καλή εμφάνιση και πήραμε τους τρεις βαθμούς, προχωράμε και από σήμερα κοιτάμε τον επαναληπτικό με την Άντερλεχτ.

Είχαμε τον έλεγχο του παιχνιδιού καθ' όλη τη διάρκεια, δεν φάγαμε φάσεις. Είναι σημαντικό ότι κρατήσαμε μετά από τρία ματς το μηδέν πίσω. Σκοράραμε δύο γκολ, μπορούσαμε να βάλουμε κι άλλα. Το ζητούμενο ήταν οι τρεις βαθμοί, εφόσον ήρθαν και με καλό ποδόσφαιρο, είμαστε όλοι ευχαριστημένοι».