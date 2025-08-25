Ο Κουλιεράκης στη κορυφαία ενδεκάδα της Bundesliga στο Kicker για την πρεμιέρα

Το γερμανικό περιοδικό Kicker επέλεξε τον Κωνσταντίνο Κουλιεράκη στην καλύτερη ενδεκάδα της πρώτης αγωνιστικής της Bundesliga.

Ο Έλληνας αμυντικός ξεχώρισε με την απόδοσή του και βρέθηκε ανάμεσα στους 11 κορυφαίους παίκτες της πρεμιέρας, αποτελώντας μάλιστα τον μοναδικό εκπρόσωπο της Βόλφσμπουργκ στη συγκεκριμένη λίστα.



Για την... ιστορία, οι «Λύκοι» επικράτησαν 3-1 στην έδρα της Χάιντενχαϊμ, ξεκινώντας με το... δεξί την φετινή σεζόν.