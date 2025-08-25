Ο Έλληνας αμυντικός ξεχώρισε με την απόδοσή του και βρέθηκε ανάμεσα στους 11 κορυφαίους παίκτες της πρεμιέρας, αποτελώντας μάλιστα τον μοναδικό εκπρόσωπο της Βόλφσμπουργκ στη συγκεκριμένη λίστα.
Για την... ιστορία, οι «Λύκοι» επικράτησαν 3-1 στην έδρα της Χάιντενχαϊμ, ξεκινώντας με το... δεξί την φετινή σεζόν.
Ο Κουλιεράκης στη κορυφαία ενδεκάδα της Bundesliga στο Kicker για την πρεμιέρα
