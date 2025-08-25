ΠΑΟΚ: Απέναντι στη Ριέκα το «ραντεβού» με την ιστορία στο... αγαπημένο του Europa League

Ο ΠΑΟΚ παίζει απέναντι στη Ριέκα (28/8 20:30) την παρουσία του στη League Phase του... αγαπημένου του Europa League, στο οποίο συμμετέχει συνεχώς, όντας δεύτερος στη σχετική «λίστα» - Τα οικονομικά δεδομένα σε περίπτωση πρόκρισης

Ο Δικέφαλος αντιμετωπίζει την νταμπλούχο Κροατίας την Πέμπτη (28/8 20:30) στην Τούμπα, θέλοντας να ανατρέψει το 1-0 του πρώτου αγώνα, για να μπει για δεύτερη σερί χρονιά στη League Phase του Europa League.

Μία διοργάνωση που «ταιριάζει» στους Θεσσαλονικείς, καταγράφοντας συνεχόμενες παρουσίες τόσο στους ομίλους όσο και στις επόμενες φάσεις της δεύτερης τη τάξει ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.

Με τη φετινή του συμμετοχή στο Εuropa League ο ΠΑΟΚ έφτασε τις 29 συμμετοχές, όντας δεύτερος στη σχετική «λίστα» πίσω μόνο από τον Άγιαξ, ο οποίος φέτος θα βρίσκεται στη League Phase του Champions League.

Στο πρόσφατο παρελθόν, ο Δικέφαλος έχει προκριθεί από τη φάση των ομίλων τέσσερις φορές, μετρώντας ισάριθμους αποκλεισμούς στην φάση των «32», φάση στην οποία αποκλείστηκε και πέρσι απέναντι στη Στεάουα.

Παράλληλα, στην ίδια λίστα κάτω από τους Θεσσαλονικείς, εμφανίζονται ομάδες όπως ο Ολυμπιακός, η Ίντερ, η Αϊντχόβεν αλλά και οι δύο «αιώνιοι» της Σερβίας, Ερυθρός και Παρτιζάν, κάτι που δείχνει το σημαντικό «ασπρόμαυρο» επίτευγμα.

Η πρόκριση στη League Phase της δεύτερης τη τάξει διοργάνωσης δεν είναι σημαντική μόνο για λόγους... πρεστίζ, αλλά και λόγω των οικονομικών εσόδων που θα μπουν στην... τσέπη των Θεσσαλονικιών.

Τα οικονομικά δεδομένα ανάμεσα σε Europa και Conference League διαφέρουν αρκετά. Χαρακτηριστικό είναι πως η πρόκριση στη League Phase του Europa δίνει 4.310.000 ευρώ, ενώ αντίστοιχα η πρόκριση στο Conference προσφέρει 3.170.000 ευρώ.

Τα ποσά είναι ανεβασμένα τόσο για νίκες και ισοπαλίες, όσο και για μία πιθανή πρόκριση στους «16», η οποία προσφέρει 1.750.000 ευρώ στο Europa και 800.000 αντίστοιχα στο Conference.