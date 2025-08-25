Live (και) από το υβριδικό Mega News η κλήρωση του Champions League

Την Πέμπτη 28/8 στις 19:00. Γράφει ο Μιντιάρχης του sdna.gr, Νίκος Μποζιονέλος

Την Πέμπτη 28 Αυγούστου στις 19:00 θα λάβει χώρα η φετινή κλήρωση της League Phase του Champions League, παρουσία του Ολυμπιακού. Στο Mega, που έχουν τα δικαιώματα μετάδοσης (όπως και η Cosmote TV) επέλεξαν να μεταδώσουν live την κλήρωση μέσω του υβριδικού Mega News. Αμέσως μετά την κλήρωση, η βραδιά θα συνεχιστεί με εκπομπή, όπου θα παρουσιαστούν αναλυτικά τα προφίλ των ομάδων σε σχολιασμό του απεσταλμένου, στο Μόντε Κάρλο, Γιώργου Μαζιά και των Παναγιώτη Περπερίδη και Αντώνη Καρπετόπουλου από το στούντιο.

Ένα 24ωρο νωρίτερα, την Τετάρτη 27 Αυγούστου, στο «Λουζ» της Λισαβόνας, η Μπενφίκα του Βαγγέλη Παυλίδη φιλοξενεί την Φενέρμπαχτσε του Ζοσέ Μουρίνιο με έπαθλο την πρόκριση στην League Phase του UEFA Champions League, μετά το 0-0 του πρώτου αγώνα τα πάντα είναι ανοιχτά. Θα το μεταδώσει το Mega στις 22:00 σε περιγραφή Αντώνη Κατσαρού.

