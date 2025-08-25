ΠΑΟΚ: Στον... αέρα τα εισιτήρια απέναντι στη Ριέκα

Όπως αναφέρουν οι Θεσσαλονικείς:
«Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει ότι την Τρίτη (26.08) στις 11:30 θα ξεκινήσει η ηλεκτρονική διάθεση των εισιτηρίων του αγώνα ΠΑΟΚ-Ριέκα για τα Play-Offs του UEFA Europa League 2025-26, που θα διεξαχθεί την Πέμπτη (28.08, 20:30) στο γήπεδο της Τούμπας.
Τιμές Εισιτηρίων
|Θύρα
|Τιμή
|Παιδικό
|1
|€40
|€5
|2, 3
|€30
|€5
|5, 6
|€20
|€5
|4, 4Α
|€15
|–
|7, 7Α, 8
|€15
|€5
|VIP, VIPA
|€100
|–
Κανάλια Πώλησης
Α.Επίσημη ιστοσελίδα της ΠΑΕ ΠΑΟΚ
Β.Επίσημη ιστοσελίδα της Ticketmaster
Δεδομένης της ισχύουσας νομοθεσίας & της αποκλειστικής χρήσης του Gov.gr Wallet για την είσοδο των φιλάθλων μας στο γήπεδο & προς αποφυγή οποιουδήποτε τεχνικού προβλήματος, σας ενημερώνουμε ότι η πώληση θα σταματήσει 2 ώρες πριν την έναρξη του αγώνα δηλαδή στις 28/08/2025 18:30.
Περισσότερες πληροφορίες εδώ