ΠΑΟΚ: Στον... αέρα τα εισιτήρια απέναντι στη Ριέκα

Ποδόσφαιρο
Στην κυκλοφορία βγαίνουν από αύριο (26/8) τα εισιτήρια του ΠΑΟΚ απέναντι στη Ριέκα (28/8 20:30), με τη Θύρα 8 να είναι διαθέσιμη για τους «ασπρόμαυρους» μετά την απαγόρευση μετακίνησης των Κροατών.

Όπως αναφέρουν οι Θεσσαλονικείς:

«Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει ότι την Τρίτη (26.08) στις 11:30 θα ξεκινήσει η ηλεκτρονική διάθεση των εισιτηρίων του αγώνα ΠΑΟΚ-Ριέκα για τα Play-Offs του UEFA Europa League 2025-26, που θα διεξαχθεί την Πέμπτη (28.08, 20:30) στο γήπεδο της Τούμπας.

Τιμές Εισιτηρίων

Θύρα Τιμή Παιδικό
1 €40 €5
2, 3 €30 €5
5, 6 €20 €5
4, 4Α €15
7, 7Α, 8 €15 €5
VIP, VIPA €100

Κανάλια Πώλησης

Α.Επίσημη ιστοσελίδα της ΠΑΕ ΠΑΟΚ 

Β.Επίσημη ιστοσελίδα της Ticketmaster

Δεδομένης της ισχύουσας νομοθεσίας & της αποκλειστικής χρήσης του Gov.gr Wallet για την είσοδο των φιλάθλων μας στο γήπεδο & προς αποφυγή οποιουδήποτε τεχνικού προβλήματος, σας ενημερώνουμε ότι η πώληση θα σταματήσει 2 ώρες πριν την έναρξη του αγώνα δηλαδή στις 28/08/2025 18:30.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

