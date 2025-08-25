«Συμφωνία με τη Μίλαν για Χάρντερ – Ο Ιωαννίδης και η άλλη λύση της Σπόρτινγκ για την επίθεση»

Σπόρτινγκ και Μίλαν τα βρίσκουν για τη μεταγραφή του Χάρντερ και οι Πορτογάλοι πιέζουν για να πάρουν τον Ιωαννίδη.

Στην τελική ευθεία φαίνεται πως έχει μπει η συμφωνία της Μίλαν με την Σπόρτινγκ Λισαβόνας για τη μεταγραφή του Κόνραντ Χάρντερ, γεγονός που κινητοποιεί τους Πορτογάλους για να αποκτήσουν τον Φώτη Ιωαννίδη.

Όπως αναφέρουν οι εφημερίδες «Record» και «O Jogo», οι δύο ομάδες είναι κοντά στο να δώσουν τα χέρια για τον Νορβηγό επιθετικό, με το ντιλ να κλείνει στα 24 εκατ. ευρώ συν ακόμα 3 εκατ. ευρώ με τη μορφή μπόνους. Ο 20χρονος φορ τα έχει βρει με τους «ροσονέρι» για συμβόλαιο έως το 2030.

Για να οριστικοποιηθεί όμως η μεταγραφή, η Σπόρτινγκ θέλει να έχει βρει τον αντικαταστάτη του Χάρντερ. Βασικός υποψήφιος είναι ο Φώτης Ιωαννίδης, με τα «λιοντάρια» να βρίσκονται σε προχωρημένες συζητήσεις με τον Παναθηναϊκό για να τον αποκτήσουν, με ένα ποσό πάνω από τα 20 εκατ. ευρώ. Και φαίνεται πως ο 25χρονος διεθνής άσος είναι θετικός στο να μετακομίσει στην Πορτογαλία.

Παράλληλα, αν δεν προχωρήσει τελικά η υπόθεση του Έλληνα φορ, εξετάζεται και ο Κλέιτον της Ρίο Άβε, ο οποίος πέρυσι έκανε πολύ καλή σεζόν.

Όλα όμως θα ξεκαθαρίσουν τις επόμενες μέρες, καθώς υπάρχει πυρετός επαφών σε όλα τα μέτωπα.