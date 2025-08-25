PAOK Academy: Τα γκολ και η απονομή στα «αετόπουλα» στην Κίνα (vid)

Η Κ15 του ΠΑΟΚ θριάμβευσε στην Κίνα, κατακτώντας το διεθνές τουρνουά αήττητη χωρίς να δεχτεί γκολ, με τα «αετόπουλα» να πανηγυρίζουν έξαλλα μπροστά σε 16.000 κόσμο - Τι δήλωσε ο προπονητής του Δικεφάλου

Με «τεσσάρα» επί της Μπριζ η νέα Κ15 κατέκτησε το Universal Youth Cup, κάνοντας «ασπρόμαυρη» κερκίδα με συνθήματα μπροστά σε 16.000 κόσμο στο Ντινγκάν της Κίνας.

Οι οργανωτές του τουρνουά δημοσίευσαν ένα βίντεο με τις καλύτερες στιγμές από τους αγώνες, ξεχωρίζοντας τα δύο γκολ του ΠΑΟΚ στον τελικό επί της Μπριζ, ενώ μίλησε στην κάμερα και ο προπονητής της ομάδας Παναγιώτης Δημητριάδης.

«Είμαι πολύ χαρούμενος και φυσικά πολύ ενθουσιασμένος. Περήφανος για τους παίκτες μου και το τεχνικό επιτελείο, τους συναδέλφους προπονητές. Επίσης, εκτιμώ πραγματικά την οργάνωση αυτού του τουρνουά. Μου αρέσει αυτό το μέρος, η Κίνα. Όλοι ήταν εδώ πολύ φιλικοί και «ζεστοί» μαζί μας. Η Ντινγκάν είναι ένα φανταστικό μέρος. Είμαι τόσο χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ. Aυτό το τουρνουά ήταν το καλύτερο όσον αφορά την οργάνωση, στο οποίο έχω παρευρεθεί. Όλα κύλησαν ομαλά, οπότε θέλω να ευχαριστήσω την οργανωτική επιτροπή και την πόλη για την διοργάνωση αυτή».

Πλέον, τα «αετόπουλα» επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη και μετρούν αντίστροφα για την πρεμιέρα της Super League K15 απέναντι στον ΟΦΗ στις 20 Σεπτέμβρη εντός έδρας.

