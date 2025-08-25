Ολυμπιακός: Έτοιμος για νέα… ρεκόρ ο Ελ Κααμπί – Κυνηγάει… Τζεμπούρ

Με γκολ ξεκίνησε τη σεζόν στη Super League ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί και ετοιμάζεται να καταρρίψει νέα ρεκόρ.

Ο Ολυμπιακός έχει βρει στο πρόσωπο του Αγιούμπ Ελ Κααμπί τον απόλυτο σκόρερ και ο Μαροκινός φορ ετοιμάζεται να καταρρίψει κι άλλα ρεκόρ. Το Σάββατο σκόραρε στην πρεμιέρα του Ολυμπιακού στη Super League με τον Αστέρα Aktor, στη νίκη με 2-0, ανοίγοντας από νωρίς φέτος λογαριασμό.

Ο διεθνής στράικερ συνεχίζει την άνοδό του στους πίνακες των σκόρερ των νταμπλούχων Ελλάδας. Για το πρωτάθλημα, ο Ελ Κααμπί έφτασε τα 36 γκολ και «έπιασε» στην 25η θέση τους Ριβάλντο και Κέβιν Μιραλάς, με τον Λάγιος Ντέταρι να είναι 28ος με 35.

Πλέον μπροστά του είναι οι Ράφικ Τζεμπούρ (24ος με 39 γκολ), Βασίλης Μποτίνος (24ος με 39) και Γιώργος Μασούρας (22ος με 45 γκολ). Στην 20η θέση είναι ο Όλεγκ Προτάσοφ και ο Πέτρος Καραβίτης με 49 τέρματα ο καθένας.

Παράλληλα, ο Ελ Κααμπί έφτασε 61 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις με τη φανέλα του Ολυμπιακού και βρίσκεται στην 23η θέση, έχοντας μπροστά του τους Υβ Τριαντάφυλλο (71), Βασίλη Καραπιάλη (72) και Κώστα Πολυχρονίου (74).

Κάπως έτσι ο διεθνής άσος χρειάζεται 13 γκολ για να μπορέσει να μπει στο top 20 των δύο ξεχωριστών κατηγοριών σκόρερ στην ιστορία του Ολυμπιακού.

