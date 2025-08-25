Ο Κίβου έδωσε το προβάδισμα στη Νάπολι για τον τίτλο

Η Ίντερ ξεκινά απόψε (21:45) την πορεία της στη φετινή Serie A, φιλοξενώντας την Τορίνο στο «Giuseppe Meazza».

Ο Ρουμάνος τεχνικός των «νερατζούρι», Κριστιάν Κίβου, συμφώνησε με τον προπονητή της Μίλαν, Μασιμιλιάνο Αλέγκρι, τονίζοντας πως η Νάπολι είναι το μεγάλο φαβορί για την κατάκτηση του σκουντέτο.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι η Ίντερ παραμένει σε διαδικασία εξέλιξης, διαθέτοντας ένα νεανικό αλλά ιδιαίτερα ανταγωνιστικό σύνολο.

Αναφερόμενος στην περίπτωση του Αντεμόλα Λούκμαν, ο Κίβου τόνισε: «Υπήρχαν αρκετές επιλογές, αλλά οι ομάδες των παικτών ξεκαθάρισαν πως δεν είναι διαθέσιμοι για μεταγραφή». Ωστόσο, εξέφρασε την απόλυτη ικανοποίησή του για το υπάρχον ρόστερ, δηλώνοντας σίγουρος ότι η ομάδα έχει τα εφόδια να ανταγωνιστεί σε υψηλό επίπεδο.

