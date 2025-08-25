Ζιρού: «Είναι μόνο η αρχή»

Ακόμα ένα κρίσιμο γκολ πέτυχε ο Ολιβιέ Ζιρού, δίνοντας τη νικη στη Λιλ.

«Ήταν μια πρόκληση, στην οποία πίστευα ότι θα μπορούσα να ανταποκριθώ», σχολίασε με νόημα ο Ολιβιέ Ζιρού, λίγο μετά το τέλος της αναμέτρησης της Λιλ με την Μονακό (1-0) και αφού πέτυχε το μοναδικό γκολ του αγώνα, λίγες εβδομάδες μετά την επιστροφή του στην Γαλλία.

Ο πρώτος σκόρερ της εθνικής Γαλλίας (57 γκολ σε 137 αγώνες) έκανε το τέλειο ξεκίνημα στην... περιπέτειά του με την Λιλ, καθώς μια εβδομάδα μετά το γκολ που σημείωσε εναντίον της Μπρεστ, σκόραρε στις καθυστερήσεις και το τέρμα που χάρισε στην Λιλ τους τρεις βαθμούς.

«Ήμασταν υπομονετικοί, ανθεκτικοί, πιστέψαμε σε αυτό μέχρι το τέλος, και το ίδιο κι εγώ», τόνισε ο έμπειρος επιθετικός και πρόσθεσε: «Η προσαρμογή μου είναι αρκετά καλή. Με υποδέχτηκαν μερικοί σπουδαίοι παίκτες. Ήταν μια πρόκληση που πίστευα ότι θα μπορούσα να αναλάβω. Χρειαζόμασταν αυτήν την νίκη για να ξεκινήσουμε πλήρως τη σεζόν μας, οπότε θα συνεχίσω να παίζω αυτόν τον ρόλο του... μεγάλου αδελφού, που μου αρέσει πολύ. Είμαι άνθρωπος των προκλήσεων και ήξερα ότι η επιστροφή μου εδώ, σήμαινε ότι θα προκαλούσα και τον εαυτό μου με κάποιον τρόπο. Ήξερα ότι θα με περίμεναν. Αυτή είναι μόνο η αρχή. Θα υπάρξουν και κάποιες λιγότερο συναρπαστικές στιγμές, αλλά θα τις αντιμετωπίσουμε».

Λίγο πριν συμπληρώσει τα 39 του χρόνια, ο Ζιρού είπε ότι βρίσκεται σωματικά σε καλή κατάσταση και συνέχισε: «Το απολαμβάνω, ακόμη κι εάν είναι λίγο πιο δύσκολο να ανακάμψω λόγω της ηλικίας μου, αλλά είμαι έτοιμος να συνεχίσω τώρα. Έχουμε νέους παίκτες που προχωρούν μπροστά και θα έχουν επίσης την ευκαιρία κάποια στιγμή να συνεισφέρουν».

