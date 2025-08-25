ΠΑΟΚ Β: Η προετοιμασία και τα φιλικά συνεχίζονται

Ο ΠΑΟΚ Β συμμετείχε στο «τουρνουά» που διεξήχθη χθες (24/8) στο Zagorakis Sports Center στη Ν. Ραιδεστό, κερδίζοντας (3-2) τον Απόλλωνα Καλαμαριάς και γνωρίζοντας την ήττα από τη Νίκη Βόλου (1-0).

Το... απόλυτο στα φιλικά του Δικεφάλου έλαβε «τέλος» με την ομάδα του Καραγεωργίου να γνωρίζει χθες (24/8) την ήττα σε φιλικό εξήντα λεπτών από τη Νίκη Βόλου με εύστοχο πέναλτι του Πέττα στο 48΄. Απέναντι στην ομάδα του Βόλου ο ΠΑΟΚ Β ξεκίνησε με τον Μοναστηρλή κάτω από τα δοκάρια, τους Λούκας-Κωττά στα στόπερ και τους Καστίδη-Πασαχίδη στα «άκρα» της άμυνας. Ο Καλόγηρος με τον Σνάουτσνερ κινήθηκαν στον άξονα, με τους Αδάμ και Παπαστυλιανού στα εξτρέμ και δίδυμο στην επίθεση τον Μούστμα με τον Γκιτέρσο. Ως αλλαγές πέρασαν οι Νικολακούλης και Κανίς.

Λίγη ώρα μετά, αφού έπαιξαν πρώτα ο Απόλλωνας με τη Νίκη, ο ΠΑΟΚ Β «μονομάχησε» απέναντι στην ομάδα της Καλαμαριάς στο τρίτο και τελευταίο φιλικό του τουρνουά. Οι «ασπρόμαυροι» επικράτησαν με 3-2, με τον Κρομμύδα να πετυχαίνει δύο γκολ και τον Γραββάνη να προσθέτει ένα ακόμα.

Ο Τσιντσόλης αγωνίστηκε ως βασικός τερματοφύλακας, ενώ στην άμυνα από τα δεξιά προς τ΄αριστερά βρέθηκαν οι Κιτσάκης, Κοσίδης, Αβράμπος και Ντούνγκα. Στα χαφ οι Μπιασότο και Πρινς, ενώ στα «φτερά» της επίθεσης ξεκίνησαν οι Κανίς και Τσιφούτης. Βασικό δίδυμο στην επίθεση ο Μπέρδος με τον Γραββάνη. Αγωνίστηκαν επίσης οι Νικολακούλης, Ρικάρντο, Κρομμύδας, Σαλέχ, Πανικίδης, Αλμασίδης, Κουλούρης, Καλαϊτσίδης.

Επόμενο φιλικό για την ομάδα του Nίκου Καραγεωργίου την Τετάρτη (27/8) απέναντι στην Καλαμάτα, ενώ την Κυριακή (31/8 18:00) ο Δικέφαλος θα αντιμετωπίσει στην Καρδίτσα την τοπική Αναγέννηση.