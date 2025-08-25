Από ακτίνες Χ περνάει ο Τύπος τις νίκες του ΠΑΟΚ και της ΑΕΚ, το ενδεχόμενο μεταγραφής του Ιωαννίδη και τον Ολυμπιακό που είναι καλύτερος από πέρυσι.

Διαβάστε παρακάτω αποσπάσματα από την αρθρογραφία αθλητικών εφημερίδων και του διαδικτύου...

ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΑΛΟΥΠΗΣ - LIVE SPORT

Yπάρχει κάτι από το οποίο μπορεί να νιώθει ικανοποιημένος ο ΠΑΟΚ χθες; Ναι, από τη νίκη. Από κάτι άλλο; Μάλλον όχι. Είναι, δηλαδή, σαν να είδαμε μια συνέχεια από την περασμένη σεζόν. Και ως γνωστόν, η προηγούμενη αγωνιστική περίοδος για τον Δικέφαλο του Βορρά ήταν κακή. Ή έστω μέτρια. Αν μπορεί να κρατήσει κάτι ο ΠΑΟΚ από το χθεσινό ματς είναι ότι είδε για πρώτη φορά μετά από κάνα δυο χρόνια κανονικό σέντερ φορ στην 11άδα του. Από τη στιγμή, δηλαδή, που μπήκε ο Γιακουμάκης αλλαγή εκεί κοντά στο 70' η ομάδα του Λουτσέσκου είχε ένα «9άρι» που φάνηκε από το πρώτο δευτερόλεπτο ότι ξέρει τη δουλειά. Κι αμέσως έκανε φάση για γκολ ο Έλληνας σέντερ φορ. Ούτε σε ένα περσινό παιχνίδι ο ΠΑΟΚ δεν είχε κανονικό γκολτζή. Και το πλήρωσε ακριβά.

Ο Γιακουμάκης, λοιπόν, έχει τη φανέλα του βασικού στο σπίτι του με τα μέχρι τώρα δεδομένα. Το ερώτημα είναι αν αρκεί ο Γιακουμάκης για να κάνει ο ΠΑΟΚ πρωταθλητισμό. Αν, δηλαδή, ο ΠΑΟΚ θα ήθελε κι έναν ακόμα πιο ποιοτικό φορ, με εναλλακτική λύση τον Γιακουμάκη, Αυτό, όμως, θα το αποδείξει η πορεία της σεζόν, εφόσον δεν αποκτηθεί άλλος. Μπορεί ο Γιακουμάκης να αποδειχθεί λίρα εκατό. Καλός παίκτης είναι, άλλωστε, κι αυτό δεν το αμφισβητεί κανείς.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΕΛΑΚΗΣ - SPORTDAY

Ο Ολυμπιακός έκανε πρεμιέρα όπως αρμόζει σε μια ομάδα που έχει μάθει να πρωταγωνιστεί και να φτάνει στους στόχους της: με νίκη. Το 2-0 επί του Αστέρα Τρίπολης στις καθυστερήσεις δεν ήταν απλώς ένα αποτέλεσμα. Ηταν μια δήλωση. Ότι ο δρόμος προς το 49ο πρωτάθλημα ξεκινά με κυριαρχία, βάθος, και παίκτες με χαρακτηριστικά που δεν τους είχε πέρσι. Το βράδυ είχε ήρωες, μα πάνω από όλους στεκόταν η φιγούρα του Γιαζίτζι. Ενας παίκτης με τεχνική κατάρτιση, έμπνευση και ήρεμη δύναμη. Δεν τον είχε πέρσι αν και τυπικά ήταν στο ρόστερ επέστρεψε στο ίδιο γήπεδο, απέναντι στον ίδιο αντίπαλο όπου πέρυσι τραυματίστηκε σοβαρά, για να υπογράψει με ένα γκολ-ποίημα την ολοκλήρωση ενός κύκλου. Δεν ήταν απλώς ένα γκολ. Ήταν η επιτομή της ποδοσφαιρικής ποιότητας: απόλυτος έλεγχος, φινέτσα στην εκτέλεση, καθαρό μυαλό τη στιγμή που όλα κρέμονταν σε μια λεπτομέρεια. Ο Τούρκος μεσοεπιθετικός δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Η εικόνα του στο γήπεδο μιλάει για όλα: σεβασμός στο κλαμπ, πίστη στην αποκατάστασή του και την επάνοδό του σε πλήρη φόρμα και ποδοσφαιρική ευφυΐα που κάνει τη διαφορά όταν τα συστήματα από μόνα τους δεν φτάνουν.

Ο Μεντιλίμπαρ απέδειξε ξανά γιατί θεωρείται κάτι παραπάνω από ένας καλός προπονητής. Κάθε του αλλαγή προσέφερε. Ο Γιαζίτζι σκόραρε. Ο Ντιόγκο Νασιμέντο μπήκε και έκανε άμεση διαφορά στον ρυθμό, με κάθετες πάσες και καθαρό μυαλό στο παιχνίδι. Ο Νέλσον Μάρτινς ταλαιπώρησε τους αμυντικός και άνοιξε χώρους για τους συμπαίκτες του. Ο Γιουσούφ επιβεβαίωσε πως είναι παίκτης που δίνει βάθος, ποιότητα και σταθερότητα. Ο Βάσκος τεχνικός δεν σταμάτησε εκεί. Έκανε αυτοκριτική μετά τη νίκη, λέγοντας πως ίσως έπρεπε να ξεκινήσει τον Γιαζίτζι.

ΚΩΣΤΑΣ ΤΣΟΥΜΠΡΗΣ - ΦΩΣ

Δεν δίνονται τυχαία τρίτο φαβορί για το Ευρωμπάσκετ οι Γάλλοι. Μπορεί να έχουν ένα σωρό απουσίες (φανταστείτε να ήταν όλοι), αλλά παραμένουν μια εξαιρετική, αθλητική ομάδα που δύσκολα νικιέται και το κατάλαβε αυτό καλά χθες η Εθνική μας. Μετά τις δύο νίκες στο «Ακρόπολις» (επί Λετονίας και Ιταλίας) περίμενε λοιπόν... απότομη προσγείωση την Ελλάδα, η οποία στο τελευταίο της τεστ ενόψει Ευρωμπάσκετ έχασε στο ΟΑΚΑ από τη Γαλλία με 77-92. Ήταν το τέλειο τεστ, όπως το χαρακτήρισε και ο Βασίλης Σπανούλης, καθώς η Εθνική είδε από πρώτο χέρι τις αδυναμίες της και συνειδητοποίησε ότι για άλλη μια μεγάλη διοργάνωση δεν θα έχει εύκολο έργο. Θα λέγαμε ότι ήταν καλό, πολύ καλό το χθεσινό αποτέλεσμα, ώστε να πάει η ελληνική ομάδα προσγειωμένη στην Κύπρο. Θα ήταν κακό να πήγαινε με υπεροπτικό ύφος.

Η Εθνική θυμίζουμε στο γκρουπ της Λεμεσού είναι μαζί με Κύπρο, Ιταλία, Γεωργία, Ισπανία και Βοσνία. Με τις τέσσερις πρώτες να προκρίνονται, λίγο δύσκολο να μείνουμε έξω, στόχος είναι η πρώτη θέση (άντε η δεύτερη), ώστε να έχουμε όσο το δυνατόν καλύτερη διασταύρωση στη συνέχεια. Λογικά η μάχη θα δοθεί με τις Ιταλία και Ισπανία. Η Ελλάδα στα νοκ άουτ διασταυρώνει με τον όμιλο όπου είναι Ισλανδία, Γαλλία, Σλοβενία, Πολωνία, Βέλγιο και Ισραήλ. Ας κρατήσουμε χαμηλούς τους τόνους. Έχει τις δυνατότητες για κάτι καλό αυτή η Εθνική, μπορεί ακόμη και μετάλλιο, όμως όπως έχουμε καταλάβει και τα προηγούμενα χρόνια η αποτυχία με την επιτυχία είναι ένα... τσιγάρο δρόμος. Γι' αυτό και η συγκέντρωση πρέπει να είναι στο 100%. Και να μείνει όσο γίνεται μακριά το άγχος. Στην πίεση έχει αποδειχθεί ότι δεν μπορούμε.

ΝΙΚΟΣ ΤΖΟΥΑΝΗΣ - ΤΑ ΝΕΑ

Ο Φώτης Ιωαννίδης υπήρξε για μία διετία το σημείο αναφοράς της επιθετικής γραμμής του Παναθηναϊκού. Και η αλήθεια είναι ότι έδωσε πολλά στο Τριφύλλι. Στις καλές του βραδιές έδινε την εντύπωση πως μόνος του μπορούσε να τραβήξει ολόκληρη την ομάδα. Φόρεσε το περιβραχιόνιο, έγινε ο ηγέτης της νέας εποχής, ωστόσο το τελευταίο διάστημα μοιάζει να έχει κολλήσει σε κινούμενη άμμο. Γρήγορη και εντυπωσιακή ήταν η ποδοσφαιρική του εξέλιξη, όμως κάπου βάλτωσε. Και μαζί του και ο Παναθηναϊκός.

Ο Ιωαννίδης πλέον δεν εξελίσσεται και αυτό δεν είναι αποκλειστικά δική του ευθύνη. Ο Βιτόρια φαίνεται ότι δεν πετάει τη σκούφια του με τον διεθνή στράικερ και ο Ιωαννίδης δείχνει να έχει φτάσει σε ένα ταβάνι που δεν μπορεί να τρυπήσει. Όσο σκληρό κι αν ακούγεται, ο παίκτης μένει στάσιμος και ο Παναθηναϊκός δεν παίρνει αυτά που χρειάζεται από τον επιθετικό του. Οι λόγοι είναι πολλοί και οι συνθήκες πια είναι οι κατάλληλες για να γυρίσει σελίδα. Και ο Ιωαννίδης, και ο Παναθηναϊκός. Ο διεθνής επιθετικός χρειάζεται μια νέα πρόκληση στην καριέρα του για να ανανεωθεί και να αναπνεύσει και ο Παναθηναϊκός έναν επιθετικό με διαφορετικά χαρακτηριστικά τα οποία θα κουμπώνουν περισσότερο στο πλάνο που έχει στο μυαλό του ο Βιτόρια. Το ενδιαφέρον της Σπόρτινγκ ήρθε την κατάλληλη στιγμή. Γιατί αυτή η πρόκληση μοιάζει ιδανική για τον παίκτη, που παραμένει ποιοτικός και ένα σημαντικό κεφάλαιο για την εθνική ομάδα.

ΚΩΣΤΑΣ ΤΣΙΛΗΣ – ΩΡΑ

Η ΑΕΚ ούτε ζορίστηκε, ούτε πιέστηκε και υπήρχαν και στιγμές που έπαιξε πολύ ωραίο ποδόσφαιρο. Με καλή κυκλοφορία της μπάλας, με άπλωμα στα άκρα, με φάσεις τη μία πίσω από την άλλη. Αν δεν υπήρχε και ο τραυματισμός του Ζίνι, θα ήταν μια πραγματικά όμορφη βραδιά. Όμως αυτός ο τραυματισμός δεν είναι μια καθόλου απλή ιστορία. Είναι σημαντικός ο Ζίνι, ειδικά τώρα που βρήκε το πρώτο γκολ και τόνωσε την αυτοπεποίθησή του.

Η ΑΕΚ τη δουλειά την έξανε όπως έπρεπε απέναντι στον Πανσερραϊκό. Και πήρε και την ψυχολογία που ήθελε για το ματς της Πέμπτης. Δικαιώθηκε και ο Νίκολιτς για την απόφαση που πήρε, να γίνει κανονικά το χθεσινό παιχνίδι και να μην πάρει αναβολή. Διότι η ΑΕΚ κέρδισε, διότι η ΑΕΚ δεν θα βρει μπροστά της αργότερα ένα επιπλέον ματς και διότι πήρε και ψυχολογία ενόψει της Πέμπτης. Η ΑΕΚ βλέπετε, όσο κερδίζει, τόσο θα μαθαίνει να το κάνει. Διότι πέρυσι το είχε ξεχάσει.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ

*Για να διαβάσετε ολόκληρο ένα άρθρο θα πρέπει να απευθυνθείτε στο περίπτερο της γειτονιάς σας. Ενισχύοντας την εφημερίδα που εκτιμάτε περισσότερο, δίνετε πνοή στην πολυφωνία του Τύπου.