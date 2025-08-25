Τζάλοβιτς ενόψει ΠΑΟΚ: «Είμαστε ελλιπείς σε κάποιες θέσεις, ξεκούραση και μετά Θεσσαλονίκη»

Έντονα προβληματισμένος φάνηκε από την εικόνα της Ριέκα, ο προπονητής της ομάδας, Ράντομιρ Τζάλοβιτς, με το ροτέισιον να μην «λειτουργεί» για την αντίπαλο του ΠΑΟΚ.

Ο Μαυροβούνιος προπονητής θέλοντας να ξεκουράσει κάποιους παίκτες ενόψει της ρεβάνς της Τούμπας (28/8 20:30), προχώρησε σε ροτέισιον απέναντι στη Βαραζντίν, το οποίο δεν λειτούργησε με την νταμπλούχο Κροατίας να γνωρίζει την εντός έδρας ήττα με 1-2.

Ο Τζάλοβιτς ήταν φανερά προβληματισμένος στη συνέντευξη Τύπου, τονίζοντας χαρακτηριστικά πως όταν δεν υπάρχει ο Πέτροβιτς (σ.σ. έλειπε λόγω τιμωρίας), η ομάδα δεν έχει στη μεσαία γραμμή σταθερότητα και επιθετικότητα.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:



«Σήμερα δεν ήμασταν αυτοί που έπρεπε και χαρίσαμε το ματς στη Βάραζντιν. Μπήκαμε καλά στο παιχνίδι και μετά παρασυρθήκαμε σε μια τρεχάλα, ψάχνοντας λύσεις που δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα. Είναι φανερό ότι σε κάποιες θέσεις είμαστε ελλιπείς. Στη μεσαία γραμμή δεν μπορούσαμε ούτε φάουλ να κάνουμε.

Δεν μπορούμε να λύσουμε κάποια πράγματα όταν δεν υπάρχει ο Πέτροβιτς, δεν έχουμε στη μεσαία γραμμή επιθετικότητα και σταθερότητα. Δοκιμάσαμε με τον Γκόγιακ, τον Ίλινκοβιτς και τον Γιάνκοβιτς σε αυτήν τη θέση, αλλά δεν πήγε όπως έπρεπε. Στο τέλος, όταν παίζουμε κάθε τρεις μέρες, μας έλειψε και η ενέργεια, αλλά τι να κάνουμε, συνεχίζουμε, πρέπει πρώτα να προετοιμαστούμε για τη Θεσσαλονίκη».

