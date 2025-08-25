Record: «Προχωρά στις επαφές με τον Παναθηναϊκό η Σπόρτινγκ – Σύμμαχός της ο Ιωαννίδης»

Ο Φώτης Ιωαννίδης φέρεται να είναι θετικός στο να μετακομίσει στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας, σύμφωνα με τα όσα γράφουν στην Πορτογαλία.

Εντείνεται η προσπάθεια της Σπόρτινγκ Λισαβόνας να αποκτήσει τον Φώτη Ιωαννίδη από τον Παναθηναϊκό, καθώς ο Κόνραντ Χάρντερ βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με τη Μίλαν και μάλιστα τα έχουν βρει για συμβόλαιο έως το 2030 και μένει το ΟΚ των Πορτογάλων.

Ο Έλληνας φορ προορίζεται για αντικαταστάτης του 20χρονου φορ στα «λιοντάρια» και ο ίδιος φέρεται να είναι θετικός στην προοπτική να συνεχίσει την καριέρα του στην Πορτογαλία.

Σύμφωνα με την πορτογαλική «Record», η Σπόρτινγκ προχωρά στις επαφές της με τον Παναθηναϊκό, έχοντας σύμμαχο και τον 25χρονο διεθνή επιθετικό, ο οποίος είναι πιο «ζεστός» στο να αγωνιστεί στην ομάδα της Λισαβόνας.

Οριστικές εξελίξεις θα υπάρξουν μετά το παιχνίδι του Τριφυλλιού με τη Σάμσουνσπορ την Πέμπτη, αλλά και όταν ξεκαθαρίσει το αν τελικά ο Χάρντερ θα αποχωρήσει με μεταγραφή από το Αλβαλάδε.