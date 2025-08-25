Φινάλε στη Λιβαδειά

Ο Λεβαδειακός υποδέχεται την Κηφισιά στο παιχνίδι που ρίχνει την αυλαία της πρώτης αγωνιστικής.

Στη Λιβαδειά ολοκληρώνεται η πρώτη αγωνιστική της Stoiximan Super League, όπου ο Λεβαδειακός κοντράρεται με τη νεοφώτιστη Κηφισιά. Οι «πράσινοι» του Νίκου Παπαδόπουλου αποτέλεσαν τη ευχάριστη έκπληξη της περσινής σεζόν και φέτος θέλουν να προοδεύσουν ακόμα περισσότερο.

Η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο κατάφερε να επιστρέψει άμεσα στα «μεγάλα σαλόνια» και όντας πιο έμπειρη θέλει να… μείνει. Και οι δύο έρχονται από επιτυχίες στο Κύπελλο, καθώς προκρίθηκαν στη League Phase. Ο Λεβαδειακός κέρδισε με 2-1 στην Ευκαρπία τον Μακεδονικό, η Κηφισιά απέκλεισε στη διαδικασία των πέναλτι την Αναγέννηση Καρδίτσας (1-1, 3-2).

Αναλυτικά το πρόγραμμα, τα αποτελέσματα και οι μεταδόσεις της 1ης αγωνιστικής:

Άρης – Βόλος ΝΠΣ 2-0

Ολυμπιακός – Αστέρας Τρίπολης 2-0

Παναιτωλικός – Ατρόμητος 0-2

ΑΕΚ – Πανσερραϊκός 2-0

ΠΑΟΚ – ΑΕΛ Novibet 1-0

Δευτέρα 25 Αυγούστου

19:30 «Λάμπρος Κατσώνης», Λεβαδειακός – ΑΕ Κηφισιά (Novasports 2)

*Δεν έχει οριστεί ακόμη το Παναθηναϊκός – ΟΦΗ