Η Μπεσίκτας θέλει να ρίξει «βόμβα» με τον Ραχίμ Στέρλινγκ

Μια ηχηρή μεταγραφική κίνηση προσπαθεί να ολοκληρώσει η Μπεσίκτας, που βρίσκεται σε επαφές με την Τσέλσι για την απόκτηση του Ραχίμ Στέρλινγκ.

Ο Άγγλος μεσοεπιθετικός δεν βρίσκεται στα πλάνα των «μπλε» του Λονδίνου για τη νέα σεζόν και σύμφωνα με δημοσιεύματα στην Αγγλία, η Μπεσίκτας έχει κάνει κρούση για την απόκτησή του.

Οι Τούρκοι προσφέρουν στην Τσέλσι ένα ποσό κοντά στα 20 εκατ. ευρώ για να αποκτήσουν τον 30χρονο εξτρέμ, δίνοντας και ένα δελεαστικό συμβόλαιο στον Στέρλινγκ για να πειστεί να μετακομίσει στην Τουρκία.

Οι ιθύνοντες της Μπεσίκτας είναι αποφασισμένοι να εξαντλήσουν τα περιθώρια για την απόκτηση του Στέρλινγκ, θέλοντας να ενισχύσουν σε τεράστιο βαθμό την μεσοεπιθετική τους γραμμή.