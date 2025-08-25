Η Τσέλσι φουλάρει για Γκαρνάτσο και Τσάβι Σίμονς

Οι «μπλε» του Λονδίνου, λίγο πριν την εκπνοή της μεταγραφικής περιόδου «χτυπούν» σε διπλό ταμπλό για την ενίσχυση του ρόστερ τους.

Η Τσέλσι έχει καταθέσει πρόταση στην Λειψία για την απόκτηση του Τσάβι Σίμονς, ασκώντας έντονες πιέσεις για την θετική απάντηση των Γερμανών, έχοντας ως σύμμαχο τον Ολλανδό μεσοεπιθετικό.

Οι «μπλε» προσφέρουν στην Λειψία ένα ποσό κοντά στα 70 εκατ. ευρώ και πλέον περιμένουν την οριστική απάντηση της Λειψίας, για την απόκτηση του 23χρονου μεσοεπιθετικού.

Οι Λονδρέζοι, ωστόσο βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις και με την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για τον Αλεχάντρο Γκαρνάτσο, με τους «Κόκκινους Διάβολους» να ζητούν ένα ποσό κοντά στα 50 εκατ. ευρώ.

Για την ώρα οι απαιτήσεις της Γιουνάιτεντ για τον Αργεντινό μεσοεπιθετικό κρίνονται υπερβολικές, με τις δύο ομάδες να συνεχίζουν τις διαπραγματεύσεις, μέχρι να βρεθεί η «χρυσή τομή».