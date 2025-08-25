Ο Ινκάπιε ζήτησε να αποχωρήσει από την Λεβερκούζεν

Ο 23χρονος κεντρικός αμυντικός από το Εκουαδόρ, κατέθεσε αίτημα μεταγραφής, θέλοντας να μετακομίσει στην Αγγλία.

Ο Πιέρο Ινκαπιέ ενημέρωσε τους ιθύνοντες της Λεβερκούζεν, ότι επιθυμεί να πάρει μεταγραφή σε ομάδα της Premier League, με το ενδιαφέρον για τον νεαρό στόπερ να είναι έντονο.

Ήδη η Τότεναμ έχει κάνει κρούση στην Λεβερκούζεν για τον 23χρονο κεντρικό αμυντικό, με τις «ασπιρίνες» πλέον να περιμένουν την κατάθεση επίσημης πρότασης για να αρχίσουν οι διαπραγματεύσεις.

Η Λεβερκούζεν είναι θετική στο ενδεχόμενο αποχώρησης του Ινκαπιέ, αρκεί να ικανοποιηθεί οικονομικά ζητώντας ένα ποσό κοντά στα 60 εκατ. ευρώ για τον νεαρό αμυντικό.