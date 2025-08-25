Τσάμπι Αλόνσο: «Ο Ροντρίγκο είναι ένας από εμάς, χρειαζόμαστε όλους τους παίκτες μας»

O προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης, μετά το νικηφόρο πέρασμα της ομάδας του από την έδρα της Ρεάλ Οβιέδο, έστειλε για ακόμη μια φορά μήνυμα παραμονής του Ροντρίγκο στους Μαδριλένους.

Ο Τσάμπι Αλόνσο, ρωτήθηκε για τα μεταγραφικά σενάρια που αφορούν τον Βραζιλιάνο εξτρέμ, τονίζοντας για ακόμη μια φορά ότι τον υπολογίζει κανονικά για την σεζόν που έχει ξεκινήσει.

«Ο Ροντρίγκο είναι ένας από εμάς, χρειαζόμαστε όλους τους παίκτες μας φέτος. Έκανε καλό παιχνίδι απόψε και είμαι πολύ χαρούμενος για αυτόν», ανέφερε ο προπονητής των Μαδριλένων.

Ο Τσάμπι Αλόνσο, αναφέρθηκε και στον Φράνκο Μασταντουόνο, αναφέροντας: «Ο Φράνκο Μασταντουόνο είναι το παρόν και το μέλλον μας. Μου αρέσει η ενέργειά του, είναι φανταστικός».