Έξαλλος ο Βαϊνάλντουμ με την εμπλοκή του ονόματός του στην υπόθεση του Ίσακ

Ο Τζορτζίνιο Βαϊνάλντουμ αποστασιοποιήθηκε από τη συζήτηση γύρω από την αντιπαράθεση του Aλεξάντερ Ίσακ με τη Nιούκαστλ σχετικά με την επιθυμία του να παίξει για τη Λίβερπουλ.

Η ιστορία του Ίσακ έχει γίνει το μεγαλύτερο θέμα συζήτησης του καλοκαιριού. Η Λίβερπουλ έκανε μια αρχική προσφορά 110 εκατομμυρίων λιρών, η οποία απορρίφθηκε από τη Νιούκαστλ.

Ακολούθησε μια σειρά από δηλώσεις, ισχυρισμοί για «σπασμένες υποσχέσεις», μια κατηγορηματική αντίκρουση από τον σύλλογο του βορειοανατολικού τμήματος της Αγγλίας και τώρα αδιέξοδο.

Ο Τζορτζίνιο Βαϊνάλντουμ, ο οποίος έχει παίξει και για τους δύο συλλόγους, θυμήθηκε τώρα πώς ένιωσε όταν άφησε το St James’ Park για το Anfield το 2016, κάτι για το οποίο δεν είναι καθόλου ευχαριστημένος.

Μαζί με μια ανάρτηση του ESPN στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης από την εποχή που έπαιζε στη Λίβερπουλ και τη Νιούκαστλ, οι αναγνώστες θύμησαν τα λόγια του από το 2016:

«Όταν τελείωσε η προηγούμενη σεζόν, είπα ότι δεν θα πιέσω για μεταγραφή. Όταν η Λίβερπουλ με προσέγγισε, αποφάσισα ότι ήθελα να έρθω εδώ, αλλά δεν θα το πίεζα γιατί εκτιμούσα αυτό που έκαναν για μένα η Νιούκαστλ και οι οπαδοί της».

Ο Βαϊνάλντουμ απάντησε: «Αυτό είναι κάτι που είπα πριν από σχεδόν 10 χρόνια, πριν μετακομίσω στο Λίβερπουλ. Γιατί το δημοσιεύετε σαν να είναι η γνώμη μου για την απόφαση του Ίσακ;

Αυτό είναι κάτι μεταξύ του Ίσακ και της Nιούκαστλ/Λίβερπουλ, παρακαλώ μην με ανακατεύετε. Ευχαριστώ». Στη συνέχεια, δημοσίευσε μια ιστορία με το «facepalm» και έγραψε: «Τα μέσα ενημέρωσης».