Ο Μπρούνο Φερνάντες κατηγόρησε τον διαιτητή για το χαμένο πέναλτι!

Ο αρχηγός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, χρησιμοποίησε μια από τις πιο κακές δικαιολογίες που μπορούσε να βρει για το άστοχο πέναλτι που είχε στην αναμέτρηση με την Φούλαμ.

Ο Μπρούνο Φερνάντες έχασε τεράστια ευκαιρία για να δώσει το προβάδισμα στην Γιουνάιτεντ, όμως αστόχησε στην προσπάθεια του και στις δηλώσεις του κατηγόρησε τον διαιτητή!

«Όταν πηγαίνουμε να εκτελέσουμε πέναλτι, υπάρχει κάποια τελετουργία για τον καθένα. Ο ρέφερι έπεσε πάνω μου και δεν ζήτησε ούτε συγγνώμη. Δεν είναι δικαιολογία, αλλά…», ανέφερε ο αρχηγός της Γιουνάιτεντ.

