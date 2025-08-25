Ο Μπρούνο Φερνάντες κατηγόρησε τον διαιτητή για το χαμένο πέναλτι!

Ο Μπρούνο Φερνάντες έχασε τεράστια ευκαιρία για να δώσει το προβάδισμα στην Γιουνάιτεντ, όμως αστόχησε στην προσπάθεια του και στις δηλώσεις του κατηγόρησε τον διαιτητή!
«Όταν πηγαίνουμε να εκτελέσουμε πέναλτι, υπάρχει κάποια τελετουργία για τον καθένα. Ο ρέφερι έπεσε πάνω μου και δεν ζήτησε ούτε συγγνώμη. Δεν είναι δικαιολογία, αλλά…», ανέφερε ο αρχηγός της Γιουνάιτεντ.
Bruno Fernandes blaming the ref for missing a penalty has to be one of the dvmbest excuse ever in football— Peter Not Drury ₿ (@PeterNotDrury) August 24, 2025
