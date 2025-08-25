Επέστρεψε στη Γερμανία και περιμένει ο Μπονιφέις, εξετάζει εναλλακτικές η Μίλαν

Οι «ροσονέρι» αποφεύγουν να ολοκληρώσουν τη μεταγραφή του Νιγηριανού επιθετικού, ο οποίος βρίσκεται πλέον στη Γερμανία και περιμένει τις εξελίξεις.

Το δεξί γόνατο του 25χρονου δεν βρίσκεται στο 100%. Χρειάστηκε να πραγματοποιηθούν τρεις φορές οι απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, προκειμένου να ανάψει «πράσινο» για την απόκτησή του, ωστόσο η Μίλαν αποφάσισε – για την ώρα του τουλάχιστον – να μη σφραγίσει τη συμφωνία που υπάρχει εδώ και μέρες με τη Λεβερκούζεν.

Αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα πως η μεταγραφή δεν θα γίνει. Οι επτά φορές πρωταθλητές Ευρώπης προβληματίζονται από τον αριθμό των αγώνων που έχει χάσει ο Μπονιφέις τα δύο τελευταία χρόνια λόγω μυϊκών τραυματισμών και ζητούν χρόνο εξετάζοντας εναλλακτικές.

Ποιες είναι αυτές; Ο Δανός φορ της Σπόρτινγκ Χάρντερ αρέσει πολύ στην Μίλαν, όμως ο χρόνος πιέζει τους «ροσονέρι» αφού η μεταγραφική περίοδος πλησιάζει στο τέλος της.