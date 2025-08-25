Έκλεισε Αμπντουλί Μανέ ο Ολυμπιακός - Άμεσα στην Ελλάδα για υπογραφές

Οι «ερυθρόλευκοι» ήρθαν σε οριστική συμφωνία με την Μιάλμπι για την απόκτηση του 20χρονου μεσοεπιθετικού, που αναμένεται να ταξιδέψει άμεσα στην Ελλάδα.

Ο Μανέ μόλις έρθει στην Ελλάδα, θα περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, θα υπογράψει το συμβόλαιό του με τον Ολυμπιακό και θα ανακοινωθεί η απόκτησή του από την Μιάλμπι.

Ο 20χρονος μεσοεπιθετικός, ωστόσο δεν θα ενσωματωθεί άμεσα στους «ερυθρόλευκους», αφού η Μιάλμπι δίνει μάχη για την κατάκτηση του πρωταθλήματος στην Σουηδία και θέλει να κρατήσει τον Μανέ μέχρι την ολοκλήρωση της Allsvenskan.

Η Μιάλμπι οδηγεί την κούρσα στο σουηδικό πρωτάθλημα, όντας στο +5 από τους διώκτες της, με την πρωτοπόρο της Allsvenskan να χρειάζεται τις υπηρεσίες του Μανέ στην μάχη που δίνει για τον τίτλο.

Έτσι, ο 20χρονος μεσοεπιθετικός, θα έρθει στην Ελλάδα θα ολοκληρώσει την μεταγραφή του στον Ολυμπιακό, αλλά θα ενταχθεί στους «ερυθρόλευκους» από την 1η Ιανουαρίου.