Σοκ: «Έφυγε» σε ηλικία 42 ετών πρώην παίκτης του Άρη και του Πανιώνιου

Την τελευταία του πνοή σε ηλικία 42 ετών άφησε ο Κριστιάν Ρικάρντο Ντα Κόστα, που στο παρελθόν αγωνίστηκε σε Άρη, Πανιώνιο και Θρασύβουλο.

Ο βετεράνος ποδοσφαιριστής από την Βραζιλία έφυγε πρόωρα από τη ζωή, ενώ βρισκόταν για διακοπές με την οικογένειά του στη Σαντορίνη, προκαλώντας θλίψη στο ελληνικό ποδόσφαιρο.

Σύμφωνα με τα Μέσα της Σαντορίνης, ο εκλιπών βρισκόταν στο νησί για διακοπές μαζί με την οικογένειά του και για αδιευκρίνιστο λόγο χρειάστηκε να εισαχθεί στο Γενικό Νοσοκομείο.

Στη συνέχεια, κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στην Αθήνα, ωστόσο υπέστη εγκεφαλικό επεισόδιο και τελικά έφυγε από τη ζωή, παρά τις προσπάθειες των γιατρών.

Ο Κρίστιαν Ρικάρντο Ντα Κόστα στην καριέρα του στην Ελλάδα, φόρεσε τις φανέλες του Άρη του Πανιώνιου και του Θρασύβουλου, διαμένοντας μόνιμα στην χώρα μας τα τελευταία χρόνια, αφού ήταν παντρεμένος με Ελληνίδα.