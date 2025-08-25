Πέρασε με τρίμπαλο από το Οβιέδο η Ρεάλ

Ο Κιλιάν Μπαπέ άνοιξε τον δρόμο για την Ρεάλ, με τους Μαδριλένουν να περνούν νικηφόρα από την έδρα της Οβιέδο, επικρατώντας με 3-0.

Η Ρεάλ Μαδρίτης ψάχνει τα πατήματά της στην εποχή του Τσάμπι Αλόνσο, ο Κίλιαν Εμπαπέ έχει ξεκινήσει “καυτός” στη La Liga και η “Βασίλισσα” προχωρά χωρίς βαθμολογική απώλεια στη La Liga, μετά το 3-0 επί της Ρεάλ Οβιέδο για τη 2η αγωνιστική.

Ο Γάλλος σούπερ σταρ άνοιξε το σκορ στο 37ο λεπτό και στο 83΄ σφράγισε τη νίκη της ομάδας του, διαμορφώνοντας το 0-2 στην έδρα της “νεοφώτιστης” Οβιέδο. Το “κερασάκι” στην τούρτα έβαλε στο 3ο λεπτό των καθυστερήσεων ο Βινίσιους, τον οποίο ο Τσάμπι Αλόνσο είχε επιλέξει να αφήσει εκτός βασικής ενδεκάδας.

Η Ρεάλ είχε τον έλεγχο και τις ευκαιρίες, όμως οι γηπεδούχοι λίγο έλειψε να ισοφαρίσουν σε 1-1 σε καίριο χρονικό σημείο, αλλά στο 82ο λεπτό, πριν το δεύτερο γκολ του Εμπαπέ, ο Σίμπο σημάδεψε το δοκάρι του Κουρτουά.