Ήττα με ανατροπή για τη Ριέκα πριν την Τούμπα

Η Ριέκα προηγήθηκε με τον Φρουκ, αλλά η Βαραζντίν πήρε τη νίκη με ανατροπή μέσα στο Ρουγιέβιτσα, με την ομάδα του Τζάλοβιτς να μην έρχεται στην Τούμπα με την καλύτερη δυνατή ψυχολογία.

Την δεύτερη σερί εντός έδρας ήττα της για το πρωτάθλημα γνώρισε η Ριέκα, καθώς μετά τη Ντιναμό Ζάγκρεμπ και η Βαραζντίν πέρασε νικηφόρα από το Ρουγιέβιτσα.

Οι νταμπλούχοι Κροατίας παρότι προηγήθηκαν με τον Φρουκ στο 5΄έπειτα από ασίστ του Ντάντας, με την Βαραζντίν να ισοφαρίζει στο 25΄από την λευκή «βούλα» με τον Μαμούτ. Στο 70΄ήρθε η ολική ανατροπή με τον Λάτκοβιτς να δίνει την νίκη στη Βαραζντίν με 1-2.

Ο Τζάλοβιτς «ανακάτεψε» αρκετά την... τράπουλα στην αρχική 11άδα, με τον Ζλόμισλιτς να ξεκινάει κάτω από τα δοκάρια και τον Χούσιτς να «ξεκουράζει» τον Ράντελιτς, δίπλα στον Μαϊστόροβιτς. Ο Όρετς επέστρεψε στα δεξιά της άμυνας, με τον Ντέβετακ αντίστοιχα στ΄αριστερά.

Ο Ντάντας με τον Ιλίνκοβιτς βρέθηκαν στα χαφ, εν τη απουσία του τιμωρημένου Πέτροβιτς, με τον Γιάνκοβιτς στ΄αριστερά, τον Φρουκ στο «10» και τον Λάσιτσκας στο δεξί εξτρέμ, αντί του Εντοκίτ και στην κορυφή ο Τσοπ. Τριπλή αλλαγή επιχείρησε, δίχως αποτέλεσμα, ο Τζάλοβιτς στο 46΄με τους Ρουκάβινα, Μέναλο και Εντοκίτ να εισέρχονται, «φρεσκάροντας» πλήρως την μεσοεπιθετική του γραμμή. Στο 74΄και μετά το 1-2 πέρασε ο Γιούριτς για να «γεμίσει» την περιοχή, ενώ αγωνίστηκε και ο Γκόγιακ στην γραμμή της επίθεσης.

