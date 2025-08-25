Ήττα με ανατροπή για τη Ριέκα πριν την Τούμπα

Την δεύτερη σερί εντός έδρας ήττα της για το πρωτάθλημα γνώρισε η Ριέκα, καθώς μετά τη Ντιναμό Ζάγκρεμπ και η Βαραζντίν πέρασε νικηφόρα από το Ρουγιέβιτσα.
Οι νταμπλούχοι Κροατίας παρότι προηγήθηκαν με τον Φρουκ στο 5΄έπειτα από ασίστ του Ντάντας, με την Βαραζντίν να ισοφαρίζει στο 25΄από την λευκή «βούλα» με τον Μαμούτ. Στο 70΄ήρθε η ολική ανατροπή με τον Λάτκοβιτς να δίνει την νίκη στη Βαραζντίν με 1-2.
Ο Τζάλοβιτς «ανακάτεψε» αρκετά την... τράπουλα στην αρχική 11άδα, με τον Ζλόμισλιτς να ξεκινάει κάτω από τα δοκάρια και τον Χούσιτς να «ξεκουράζει» τον Ράντελιτς, δίπλα στον Μαϊστόροβιτς. Ο Όρετς επέστρεψε στα δεξιά της άμυνας, με τον Ντέβετακ αντίστοιχα στ΄αριστερά.
Ο Ντάντας με τον Ιλίνκοβιτς βρέθηκαν στα χαφ, εν τη απουσία του τιμωρημένου Πέτροβιτς, με τον Γιάνκοβιτς στ΄αριστερά, τον Φρουκ στο «10» και τον Λάσιτσκας στο δεξί εξτρέμ, αντί του Εντοκίτ και στην κορυφή ο Τσοπ. Τριπλή αλλαγή επιχείρησε, δίχως αποτέλεσμα, ο Τζάλοβιτς στο 46΄με τους Ρουκάβινα, Μέναλο και Εντοκίτ να εισέρχονται, «φρεσκάροντας» πλήρως την μεσοεπιθετική του γραμμή. Στο 74΄και μετά το 1-2 πέρασε ο Γιούριτς για να «γεμίσει» την περιοχή, ενώ αγωνίστηκε και ο Γκόγιακ στην γραμμή της επίθεσης.