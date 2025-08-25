Αποθέωσε Ζαφείρη ο Λουτσέσκου!

Αποθέωσε τον Χρήστο Ζαφείρη ο Ραζβάν Λουτσέσκου, χαρακτηρίζοντας τον Έλληνα χαφ ως τοπ κίνηση για τον ΠΑΟΚ.

Ο Ρουμάνος τεχνικός μετά τη νικηφόρα πρεμιέρα του ΠΑΟΚ απέναντι στην ΑΕΛ (1-0) στην Τούμπα, μίλησε για τη βελτίωση που βλέπει παιχνίδι με το παιχνίδι, αλλά και για τον Χρήστο Ζαφείρη, τον οποίο χαρακτήρισε τοπ παίκτη.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε στη συνέντευξη Τύπου:

Για το ότι κράτησε το σκορ ο ΠΑΟΚ συγκριτικά με πέρσι, η διαφορά διαχείρισης: «Αλλά είμαστε διαφορετικοί, στο πνεύμα, στην σκέψη. Είμαστε διαφορετικοί στο να παλεύουμε και να αντιδρούμε όλοι μαζί. Βλέπω βελτίωση παιχνίδι με το παιχνίδι. Σήμερα μου άρεσε η «φρεσκάδα», η επιμονή, οι αντιδράσεις, ο τρόπος που δημιουργήσαμε ευκαιρίες, η αυτοπεποίθηση. Ήμουν ευχαριστημένος με την ποσότητα ευκαιριών που δημιουργήσαμε. Είναι σημαντικό να κερδίζουμε και να προχωράμε μπροστά, για να διορθώσουμε τα «ελαττώματά» μας. Ακόμα και το 1-0 σου δίνει αυτοπεποίθηση για να συνεχίσεις. Πρέπει να λύσουμε το ζήτημα αυτό, να σκοράρουμε παραπάνω. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο, αν δεν σκοράρεις μετά θα γίνουν τα πράγματα πιο περίπλοκα».

Για τον τρόπο παιχνιδιού της ΑΕΛ και πόσο δύσκολο είναι να «σπάσεις» αυτή την άμυνα: «Σίγουρα η Ριέκα δεν θα παίξει τόσο αμυντικά, θα θέλει να παίξει ποδόσφαιρο, αλλά αυτό εξαρτάται και από μας κατά πόσο θα τους επιτρέψουμε να εκμεταλλευτεί τα «κενά» μας. Είναι σημαντικό να έχουμε υπομονή, ηρεμία και καθαρό μυαλό για να σκοράρουμε νωρίς και να πάρουμε πλεονέκτημα. Παιχνίδι με το παιχνίδι, αυτή είναι η πραγματικότητα. Μεγαλώνουμε σαν ομάδα. Μας έλειψε ο Ντεσπόντοφ, ο Τάισον, ο Πέλκας με τους συνεχόμενους τραυματισμούς του, είναι παίκτες που μπορούν να δώσουν. Δεν καταφέραμε να δώσουμε χρόνο συμμετοχής σε παίκτες όπως ο Λόβρεν, ο Τέιλορ, ο Σάστρε. Χρειαζόμαστε να έχουμε λύσεις και όλους τους ποδοσφαιριστές διαθέσιμους για να πετύχουμε πράγματα.

Ένα σημαντικό στοιχείο είναι ότι δώσαμε, είκοσι λεπτά συμμετοχής στον Γιακουμάκη, ο οποίος έδειξε ότι μπορεί να κρατήσει τη μπάλα να κάνει τη «βρώμικη» δουλειά. Σημαντικά στοιχεία όλα αυτά. Δεν λέω ότι είναι κάτι που θα γίνει γρήγορα και τέλεια, αλλά είναι θέμα χρόνου αυτή η ομάδα να αποκτήσει τη «χημεία» και τις συνδέσεις που χρειάζεται».

Για την αλλαγή θέσης του Κωνσταντέλια και τι περιμένει από τον Ζαφείρη: «Ο Κωνσταντέλιας πήγε στ΄αριστερά γιατί έτσι ήταν η κατάσταση. Ο Λούκα μπορεί να αγωνιστεί στ΄αριστερά, αλλά προτιμάει και ο ίδιος να παίξει στο «10», αργότερα μπορεί να τον δοκιμάσω στ΄αριστερά. Μπορεί να παίξει τώρα πολύ καλύτερα σε αυτή τη θέση για να προσαρμοστεί στα... θέλω της ομάδας. Εναλλάσσονται θέσεις ανά πάσα χρονική στιγμή στον αγώνα. Είμαι ο τελευταίος έμαθα ότι θα έρθει αύριο. Ήμουν συγκεντρωμένος στον αγώνα για αυτό. Είναι σημαντική προσθήκη. Τοπ κίνηση όσον αφορά το μάρκετινγκ. Στέλεχος της Εθνικής, νεαρός, δυναμικός, box to box, πολύ καλό προφίλ για την ομάδα».

Για τα «γεμίσματα» και τον τρόπο παιχνιδιού από τα πλάγια: «Πρώτο βήμα είναι να αναπτυχθούμε σωστά επιθετικά για να έχουμε αυτές τις σέντρες. Μετά είναι σημαντική η αυτοπεποίθηση για να σκοράρουμε, για να φέρουμε παίκτες στην περιοχή. Πρέπει να έχουμε πολλούς παίκτες μέσα στην περιοχή και να αυξήσουμε τον αριθμό επιτυχίας. Από την άλλη καταφέραμε αν σκοράρουμε σε δύο τρεις περιπτώσεις από κάποια σέντρα θα λέγαμε φανταστικές σέντρες. Οπότε αυτό είναι το ποδόσφαιρο».

Για το τι περιμένει από το φετινό πρωτάθλημα και τον ΠΑΟΚ: «Σαν προπονητής περιμένω να βλέπω βελτίωση από παιχνίδι σε παιχνίδι και να δίνουμε... μάχη όλοι. Να έχουμε δυνατή νοοτροπία, ενωμένο γκρουπ, να παλεύουμε για κάθε μπάλα, να ξέρουμε να υποφέρουμε σε παιχνίδια και να ξέρουμε να παίρνουμε τα αποτελέσματα, στα παιχνίδια που θα υποφέρουμε. Αυτό θέλω και πιστεύω μέσα μου, αυτό που μου έχει δώσει το ποδόσφαιρο σαν μάθημα. Κάποιες φορές παίζεις φανταστικό ποδόσφαιρο και θα κερδίζεις, αλλά τις στιγμές που δεν παίζεις καλά, πρέπει να βρίσκεις τρόπο να κερδίζεις. Να παλεύεις για το καλύτερο σε κάθε παιχνίδι»

