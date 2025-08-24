O Ζιρού χάρισε τη νίκη στη Λιλ στο ντέρμπι με τη Μονακό

Ο σπουδαίος Ολιβιέ Ζιρού έχει ξεκινήσει «καυτός» με τη φανέλα της Λιλ και πέτυχε το «χρυσό» γκολ στο ντέρμπι με τη Μονακό, χαρίζοντας στην ομάδα του τη νίκη με 1-0 στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων.

Τι κι αν σε έναν περίπου μήνα κλείνει τα 39 του χρόνια, ο Ολιβιέ Ζιρού δε σταματά να αναδεικνύει την κλάση του, να σκοράρει και να είναι επιδραστικός και με τη φανέλα της Λιλ.

Μετά το γκολ του στην πρεμιέρα της Ligue 1 κόντρα στη Μπρεστ, ο πολύπειρος επιθετικός πέτυχε το γκολ της νίκης στο ντέρμπι της 2ης αγωνιστικής με τη Μονακό στο 1ο λεπτό των καθυστερήσεων. Είχε, μάλιστα, τεράστια ευκαιρία να διπλασιάσει τα τέρματά του, αλλά αστόχησε σε εκτέλεση πέναλτι στο 9ο λεπτό των καθυστερήσεων.

Οι “Λιλούα” ήταν ανώτεροι στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα και πήραν το αποτέλεσμα που άξιζαν, εξασφαλίζοντας την πρώτη τους νίκη στο φετινό πρωτάθλημα.