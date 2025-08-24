Όταν η καρδιά χτυπάει πιο δυνατά

Η πρώτη μέρα στο σχολείο μπορεί συχνά να είναι μια όμορφη νότα γιατί συναντούσες ξανά φίλους και συμμαθητές ωστόσο έκρυβε και έντονη μελαγχολία και ολίγον από άγχος. Η πρώτη μέρα του νέου πρωταθλήματος όμως κρύβει ένα ξεχωριστό και ιδιαίτερο συναίσθημα που κάθε χρόνο είναι εξίσου γοητευτική και… ρομαντική.

Ένα από τα βασικότερα πράγματα που μαθαίνουν στους νέους δημοσιογράφους είναι να αποφεύγουν δια ροπάλου το πρώτο πρόσωπο. Ωστόσο θα ζητήσω συγχώρεση από τους αναγνώστες και θα καταχραστώ την ανοχή σας γιατί κάποια πράγματα εξηγούνται μόνο με προσωπικά συναισθήματα.

Μπορεί η σεζόν να ξεκινάει με τα προκριματικά των ευρωπαϊκών διοργανώσεων αλλά παρόλα αυτά η έναρξη του πρωταθλήματος είναι η επίσημη τελετή έναρξης της σεζόν. Και για τους σημερινούς 30+ υπάρχουν κάποιες άβολες αναμνήσεις από τα μέσα των 00s όπου το πρωτάθλημα αργούσε αρκετά να ξεκινήσει. Δεν ήταν λίγες οι φορές που βλέπαμε την 1η αγωνιστική της Α’ εθνικής μέσα Σεπτέμβρη με την αναμονή να ξεπερνάει τα όρια και η περιέργεια για το τι φέρνει η σεζόν εκτοξεύονταν. Ωστόσο αυτό το συναίσθημα των πρώτων αγώνων στα τέλη του καλοκαιριού βγάζει κάτι ξεχωριστό.

Αυτός ο συνδυασμός της καλοκαιρινής ξεγνοιασιάς με την γλυκιά αναμονή για πρωτάθλημα που πλέον τελειώνει είναι ιδανικός για να μεταβούμε στην άβολη περίοδο του φθινοπώρου και την επιστροφή στην καθημερινότητα. Επιπλέον, οι πρώτες αγωνιστικές λόγω ζέστης πραγματοποιούνται αργά το απόγευμα οπότε είναι ένας άριστος συνδυασμός για βόλτα, καφέ και ίσως και για μια μπύρα μετά.

Και για να πάμε στα πιο συγκεκριμένα και… προσωπικά η έναρξη της σεζόν για τον υπογράφον έχει να κάνει με την ομάδα της γειτονιάς που μένει κόντρα στην ομάδα της ιδιαίτερης πατρίδας του. Η Νέα Φιλαδέλφεια είναι μια γειτονιά που θα σε κάνει να αγαπήσεις την ατμόσφαιρα αυτή. Δεν έχουν να κάνουν όλα με χρώματα, σημαίες και σήματα. Αν βγάλουμε από τη μέση το ποια ομάδα πας να δεις και ποια ομάδα εδρεύει στην εκάστοτε γειτονιά ο ρομαντισμός είναι ίδιος.

Τα καφέ και οι μπυραρίες γεμίζουν… ποδόσφαιρο, κασκόλ και φανέλες, τα μαγκάλια ανάβουν και είναι πάντα ικανά να σε τραβήξουν για ένα σουβλάκι (ή για τους Αθηναίους καλαμάκι) ακόμα και αν έχεις μόλις σηκωθεί από το τραπέζι και είσαι χορτάτος, ενώ οι πλανόδιοι μπορούν πολύ εύκολα να σου βάλουν τον πειρασμό να αγοράσεις ένα ακόμα κασκόλ, παρότι έχεις άλλα 100 στο σπίτι σου. Ειδικά όταν στην παρέα σου έχεις παιδιά, ανίψια και γενικότερα πιτσιρίκια είναι σχεδόν αδύνατο να μην κάνεις στάση σε όλα αυτά.

Οι πρώτες αγωνιστικές, και δη η πρώτη πρώτη, είναι σχεδόν πάντα γεμάτες χαμόγελο γιατί όλα ξεκινάνε από το μηδέν. Μπορεί να ξέρεις ότι τίποτα δεν κρίνεται και πως πρέπει να περιμένεις ακόμα 9-10 μήνες για να δεις αν θα είσαι πρωταθλητής ή όχι, αν πέφτεις κατηγορία ή σώθηκες, αν βγαίνεις Ευρώπη ή αν όλα πήγαν στράφι αλλά ο ενθουσιασμός ότι γύρισες ξανά στη θέση σου, στο γήπεδο σου ή έστω και σε γήπεδο αντιπάλου και το ότι μυρίζεις το γρασίδι, τη μπύρα, το τσιγάρο (του διπλανού στην προκειμένη περίπτωση) και ότι θα ακούσεις και πάλι τις πιο ευρηματικές ατάκες και συνθήματα σε κάνουν να αισθάνεσαι σαν να γύρισες σπίτι μετά το εξοχικό.

Και αν όλα αυτά τα ζήσαμε φέτος περπατώντας στη Νέα Φιλαδέλφεια είναι σχεδόν σίγουρο πως όλοι σας είχατε παρόμοια συναισθήματα σε κάθε έδρα, Super League ή και χαμηλότερης κατηγορίας (όταν αυτές ξεκινήσουν). Στο πέρασμα των χρόνων τα γήπεδα εκσυγχρονίζονται, οι φανέλες και οι μπάλες αλλάζουν, οι διαφημιστικές πινακίδες γίνονται πιο σύγχρονες αλλά ο ρομαντισμός της επιστροφής στο γήπεδο θα είναι πάντα ο ίδιος και θα είναι εξίσου γοητευτικός. Άλλωστε όσο και αν το modern football τείνει να κυριαρχήσει πλήρως οι στιγμές ρομαντισμού θα συνεχίσουν να υπάρχουν και να μας κάνουν να αγαπάμε το ίδιο αυτό το υπέροχο παιχνίδι.

Καλή ποδοσφαιρική σεζόν σε όλους μας λοιπόν!