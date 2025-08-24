Η ΑΕΚ μαζί με τη νίκη, κέρδισε πολλά περισσότερα στην πρεμιέρα της

Ο Σταύρος Καζαντζόγλου για τα πολλαπλά κέρδη της ΑΕΚ από την πρεμιέρα της.

Ξέρω, ξέρω. Βρισκόμαστε σε μια περίεργη κατάσταση όσοι κινούμαστε γύρω από τον οργανισμό της ΑΕΚ, που μοιάζει θαρρείς με ασυγχώρητο λάθος να πεις καλή κουβέντα. Όπως απαξιώθηκαν η Χάποελ Μπερ Σεβά και ο Αρης Λεμεσού, σειρά παίρνει τώρα ο Πανσερραϊκός. «Σιγά το μεγάλο που έκανε η ΑΕΚ, από μια ομάδα που αποκλείστηκε στο κύπελλο από την Καβάλα». Και όμως. Κόντρα σε όσους δεν θέλουν να δουν, αυτό που είδαμε καθαρά μέσα στο γήπεδο είναι την ομάδα που βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση, καλύτερη από κάθε άλλη σε αυτήν την φάση στην Ελλάδα.

Φυσιολογικό ως ένα σημείο, δεδομένου πως η ΑΕΚ (και ο Παναθηναϊκός), έχουν δώσει τα περισσότερα παιχνίδια μέχρι τώρα. Δικαίωση του Νίκολιτς που επένδυσε στον ρυθμό της ομάδας του, για να κάνει ένα παιχνίδι που προμηνύονταν δύσκολο, σε διαδικαστικό. Αναλογιστείτε από πότε έχετε να δείτε διαδικαστικό παιχνίδι της ΑΕΚ και θα καταλάβετε την σημασία της επικράτησης. Αλλά δεν ήταν μόνο οι βαθμοί της νίκης. Ηταν αυτό που προείπα. Η συνολική εικόνα της ομάδας.

Η ΑΕΚ ήταν μια ομάδα με ρυθμό, που έκανε πλήθος ευκαιριών και δεκάδες τελικές φάσεις. Η ΑΕΚ έκανε τον Πανσερραϊκό να παίζει ολόκληρος στα όρια της περιοχής του, ακόμα και όταν έχανε με δύο τέρματα στο παιχνίδι. Για την εποχή και τις απουσίες, ο βαθμός ετοιμότητας και η αγωνιστική απόδοση της ΑΕΚ ήταν κάτι παραπάνω από εξαιρετικά. Μια ομάδα που σε γέμιζε με την εικόνα της, που έκανε χαρούμενο το βράδυ σε όσους είδαν το παιχνίδι της.

Οι αιτίες της καλής ΑΕΚ

Οι αιτίες γι’ αυτό, συγκεκριμένες. Δίχως να έχει ανάγκη να πάει επιφυλακτικά ελέω δυναμικότητας αντιπάλων, απαγορευτικό στην γκέλα και συγκεκριμένων χαρακτηριστικών παικτών, ο Νίκολιτς έδωσε το απαραίτητο πλάτος στην ομάδα του. Επαιξε με 4-4-2 στο ξεκίνημα του αγώνα, με 4-2-3-1 μετά τον τραυματισμό του Ζίνι. Η ΑΕΚ είχε πλουραλισμό στο παιχνίδι της, μπορούσε να αναπτύσσεται σωστά και να βρίσκει φάσεις ουσίας και καλές τελικές απέναντι στην αντίπαλη εστία.

Περί της ανάγκης να δώσει πλάτος στο γήπεδο και να ανοίξει το παιχνίδι απέναντι σε αντίπαλους που κλείνονται, το είχαμε επισημάνει και κατά το παρελθόν. Και ειδικά όταν έχεις παίκτες όπως ο Ελίασον να φέρνει σωστά την μπάλα στην περιοχή, τον Πινέδα, τον Μάνταλο και τον Κοϊτά να απειλούν με ατομικές ενέργειες, δεν έχεις τον στείρο τρόπο παιχνιδιού που είχε για παράδειγμα ο Ολυμπιακός το βράδυ του Σαββάτου, μέχρι να του δώσει λύση με ατομική έμπνευση ο Γιαζίτσι.

Τα θετικά της ΑΕΚ και τα μεγάλα «κρίμα»

Είναι σημαντικό επίσης, πως με τον συγκεκριμένο τρόπο παιχνιδιού, η ΑΕΚ ανέδειξε και τις ικανότητες των ακραίων της. κυρίως του Ρότα, που μαζί με τον Ελίασον που γνωρίζονται καλά, έκανε τρομερό παιχνίδι με σωστά ανεβάσματα και εξαιρετικές τελικές προσπάθειες. Πέραν του Ρότα, θετικός ήταν ο Πενράις, με εξαιρετικό πρώτο 45λεπτο και μυαλωμένο παιχνίδι στο δεύτερο. Φαίνεται πως οι συγκλίσεις του Κοϊτά κάπου του δίνουν χώρους, κάπου τον μπερδεύουν, θα βρουν τον τρόπο.

Στα θετικά αναμφίβολα η ματσάρα του Πινέδα, η σταθερότητα και η αυτοπεποίθηση που ανέκτησε (μακάρι για μόνιμα) ο Στρακόσια. Πρώτο μεγάλο κρίμα για την απουσία του Μάνταλου από την ρεβάνς της Πέμπτης, γιατί κακά τα ψέματα, ο αρχηγός είναι το κάτι άλλο στην οργάνωση του παιχνιδιού. Δεύτερο μεγάλο κρίμα για τον τραυματισμό του Ζίνι, στο πρώτο ματς μάλιστα που δίνει στίγμα με γκολ και κερδισμένο πέναλτι.

Το θέμα Γιόνσον και η ρεβάνς με την Αντερλεχτ

Υπάρχουν ζητήματα με τους τραυματισμούς, δεν ξέρω αν και πόσοι μπορούν να είναι διαθέσιμοι για την ρεβάνς της Πέμπτης. Να πω την αλήθεια, έχω ακόμα σκεπτικισμό για την επιλογή του Νίκολιτς να μην χρησιμοποιεί ούτε για ένα λεπτό τον Γιόνσον. Αντιλαμβάνομαι πως μπορεί να μην είναι ο αμυντικός χαφ που ονειρεύεται, αλλά σίγουρα πρόκειται για έναν παίκτη με μεγάλη ποιότητα και εμπειρία. Η απαξίωση του, τα συνεχόμενα μηνύματα που στέλνει η μη χρησιμοποίηση του, είναι πράγματα που προβληματίζουν.

Τώρα, θα πάει με χαφ τον Μαρίν και τον Πινέδα. δεν μπορεί να μην είναι στην 11άδα ο Ελίασον, περιμένω και τον Κουτέσα από την άλλη πλευρά. Είναι θέμα η επίθεση, ελπίζω να είναι διαθέσιμος ο Γιόβιτς. Γιατί όσο και εάν ο Ελίασον κάνει καλύτερο και τον Πιερό και αδικήθηκε είναι η αλήθεια από φάσεις που θα μπορούσε να είχε σκοράρει, δεν παύει να είναι παίκτης που μπορεί κυρίως να βοηθήσει ερχόμενος από τον πάγκο, εφόσον το απαιτήσουν οι συνθήκες του αγώνα.