Ο ΠΑΟΚ έφτιαξε φάσεις, αλλά ο Μελίσσας κατέβασε ρολά και το 1-0 επί της ΑΕΛ μοιάζει τελικά φτωχό. Ωστόσο η δουλειά για τον Δικέφαλο έγινε, με υπογραφή Ντεσπόντοφ και τον Κωνσταντέλια να δίνει παράσταση ποδοσφαίρου και… χορού!

Πρεμιέρα με το δεξί, εκτέλεση με το... αριστερό. Του Ντεσπόντοφ. Η δουλειά για τον ΠΑΟΚ έγινε, με την αλλαγή του Βούλγαρου εξτρέμ να αποτελεί την «ένεση» από τον πάγκο, λύνοντας την εξίσωση της ΑΕΛ. Ντεμπούτο για τον Γιώργο Γιακουμάκη, τρεις βαθμοί στο σπίτι και τώρα η ρεβάνς με τη Ριέκα για τον Ραζβάν Λουτσέσκου και τους παίκτες του...

Με προβλήματα, κυρίως επιθετικά, ξεκίνησε ο ΠΑΟΚ στο τέταρτο επίσημο ματς (σ.σ. πρώτο για το ελληνικό πρωτάθλημα). Οι Θεσσαλονικείς υποδέχθηκαν τη νεοφώτιστη ΑΕΛ στο άδειο -λόγω τιμωρίας- γήπεδο της Τούμπας και τα βρήκαν... σκούρα στο α΄ημίχρονο απέναντι σε ένα συμπαγές και με αμυντικούς προσανατολισμούς σύνολο. Άλλωστε ο Γιώργος Πετράκης προτίμησε να παρατάξει την ομάδα του με τρεις χαφ -περισσότερο αμυντικογενείς- να κινούνται στο χώρο του κέντρου (Πέρεζ, Στάικο και Ατανάσοφ), σε μία προσπάθεια να «απομονώσουν» τον Κωνσταντέλια, αναγκάζοντας τον ΠΑΟΚ να κινηθεί από τις πτέρυγες και κυρίως από τα δεξιά (52%), μη μπορώντας να δημιουργήσει ρήγματα και να γεμίσει στοχευμένα την περιοχή.

Από την άλλη, με τέσσερις αλλαγές, συγκριτικά με το ευρωπαϊκό ματς κόντρα στην Ριέκα, κινήθηκε ο Ραζβάν Λουτσέσκου, έχοντας τρία νέα πρόσωπα στην αρχική σύνθεση της άμυνας (Σάστρε, Λόβρεν, Τέιλορ) καθώς και το νεαρό Χατσίδη στο δεξί «φτερό» της επίθεσης, με σταθερά το δίδυμο Μεϊτέ - Οζντόεφ στα χαφ και τον Τσάλοβ στην κορυφή.

Όπως ακριβώς αναμενόταν, ο ΠΑΟΚ ανέλαβε με το «καλησπέρα» τα ηνία της αναμέτρησης, περιορίζοντας τους «βυσσινί» σε έναν πιο παθητικό ρόλο, ωστόσο, βρέθηκαν εκ νέου αντιμέτωποι με το πρόβλημα της επιθετικής δυστοκίας. Μόλις στο 6ο λεπτό, οι Θεσσαλονικείς κατέγραψαν την πρώτη τους ευκαιρία με την πάσα του Τσάλοβ στον Ζίβκοβιτς, o Σέρβος πλάσαρε αλλά ο Μελίσσας απέκρουσε! Δέκα λεπτά αργότερα, ο Ρώσος έστρωσε με τακουνάκι στον Οζντόεφ, που δεν το σκέφτηκε και σούταρε με τη μία αλλά ο κίπερ της ΑΕΛ απέκρουσε σε κόρνερ.

Ο ΠΑΟΚ ήταν σταθερά μπροστά και ψηλά αλλά δεν... έπειθε στην αποφασιστικότητα, στην τελική πάσα, στο κάτι περισσότερο που ήθελε το ματς για το αποτέλεσμα. Χαρακτηριστική δε είναι η φάση στο 17΄όταν και πάλι ο Οζντόεφ βρήκε με κεφαλιά πάσα τον Τσάλοβ, αλλά ο Ρώσος φορ βρήκε αέρα από πλεονεκτική θέση. Η μεγαλύτερη όμως ευκαιρία για τους γηπεδούχους ήρθε στο 23΄με τον Μελίσσα να αποκρούει το μακρινό σουτ του Κωνσταντέλια, τον Ζίβκοβιτς να παίρνει το ριμπάουντ, μη μπορώντας να βρει εστία!

Το παράδοξο για τους ασπρόμαυρους είναι πως δεν επένδυσαν στις φάσεις που δημιούργησαν μέχρι το μεσοδιάστημα, στο να «χτίσουν» το μομέντουμ τους, παρασυρόμενοι σε μία κατοχή μπάλας μέχρι την ανάπαυλα του ημιχρόνου (71-29%), έχοντας απέναντί τους μία καλά στημένη άμυνα και τον Μελίσσα! Από την άλλη, η ΑΕΛ έβλεπε το πλάνο της να αποδίδει άριστα, έχοντας φέρει και τον ΠΑΟΚ σε ένα τέμπο παιχνιδιού που λειτουργούσε υπέρ της. Μία μόλις τελική στην εστία για τους φιλοξενούμενους, που απείλησαν στο 7΄με τον Μούργο αλλά ο Πάβλενκα μπλόκαρε εύκολα το πλασέ του. Με το 0-0 στον φωτεινό πίνακα, οι δύο ομάδες αναχώρησαν για τα αποδυτήρια.

Με την έναρξη του β' μέρους, θέλοντας να τονώσει τη δεξιά πλευρά του, ο Ραζβάν Λουτσέσκου έριξε μέσα τον Κίριλ Ντεσπόντοφ και ο Βούλγαρος άσος στην πρώτη του επαφή τον... ξεπλήρωσε με γκολ. Η πίεση ψηλά του Δικεφάλου απέδωσε καρπούς, με τον Αντρίγια να «κλέβει» τη μπάλα και να γεμίζει την περιοχή, εκεί όπου ο Ντεσπόντοφ με άψογο τελείωμα με το αριστερό, «εκτέλεσε» τον Μελίσσα για το 1-0 στο 47'!

Καλύτερη η εικόνα του Δικεφάλου στο β΄ημίχρονο, με τους γηπεδούχους να καταγράφουν δύο ακόμη στιγμές με ένα μονοκόμματο του Κωνσταντέλια που κατέληξε στην εξωτερική πλευρά των διχτύων και ένα συρτό του Μεϊτέ που πέρασε ελάχιστα άουτ. Ανανέωση επίθεσης για τον ΠΑΟΚ στο 69΄και ντεμπούτο για τον Γιώργο Γιακουμάκη με την ασπρόμαυρη φανέλα. Μάλιστα, ο Έλληνας φορ κατέγραψε την πρώτη του στιγμή στο 74΄. Εξαιρετική σέντρα του Ζίβκοβιτς, ο Έλληνας φορ βρήκε τη μπάλα εξ επαφής, ο Μελίσσας απέκρουσε και στη δεύτερη προσπάθεια η μπάλα πέρασε άουτ.

Όλα γι΄όλα από τον Γιώργο Πετράκη στο 74' με τον Πασά να περνάει στη θέση του Στάικου. Ένα λεπτό αργότερα, οι «βυσσινί» λίγο έλειψαν να κάνουν τη ζημιά στον ΠΑΟΚ αλλά ο Μούργος που «τσίμπησε» τη μπάλα από λάθος διώξιμο του Μιχαηλίδη, δεν κατάφερε να βρει εστία...

Αλλαγές προσώπων και από τους δύο προπονητές, με το τελευταίο σφύριγμα να δίνει στον ΠΑΟΚ μία σημαντική νίκη και τους πρώτους του τρεις βαθμούς στο σπίτι του και καλή ψυχολογία ενόψει της ρεβάνς με την Ριέκα...

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Παβλένκα, Σάστρε, Τέιλορ, Λόβρεν, Μιχαηλίδης, Οζντόεφ(77΄Καμαρά), Μεϊτέ, Κωνσταντέλιας(85΄Ιβανούσετς), Ζίβκοβιτς(77΄Τάισον), Χατσίδης(46΄Ντεσπόντοφ), Τσάλοβ(68΄Γιακουμάκης)

ΑΕΛ (Γιώργος Πετράκης): Μελίσσας, Τσάκλα, Παντελάκης, Κοσονού(22΄Κοβάσεβιτς), Δεληγιαννίδης, Πέρεζ, Ατανάσοφ(80΄Σουρλής), Στάικος(72΄Πασάς), Τούπτα, Γιούσης, Μούργος(80΄Χατζηστραβός)

