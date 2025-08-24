Ντεμπούτο με τον ΠΑΟΚ και επιστροφή στην Ελλάδα μετά από πέντε χρόνια ο Γιακουμάκης!

Το ντεμπούτο του με την φανέλα του ΠΑΟΚ πραγματοποίησε ο Γιώργος Γιακουμάκης, περνώντας ως αλλαγή στο παιχνίδι κόντρα στην ΑΕΛ.

Το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Δικεφάλου πήρε τα πρώτα του αγωνιστικά λεπτά με τα «ασπρόμαυρα», παίρνοντας την θέση του Φιόντορ Τσάλοβ στο 69ο λεπτό.

Θυμίζεται πως ο Έλληνας επιθετικός αποκτήθηκε ως δανεικός για την τρέχουσα σεζόν από την Κρουζ Αζούλ, με την συμφωνία να περιλαμβάνει οψιόν αγοράς ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ.

Μάλιστα, αγωνίζεται σε παιχνίδι ελληνικής ομάδας μετά από πέντε χρόνια και πιο συγκεκριμένα από τις 30 Ιανουαρίου του 2020, όταν και φόρεσε για τελευταία φορά την φανέλα της ΑΕΚ απέναντι στον Αστέρα Τρίπολης, πριν μετακομίσει στην Ολλανδία για λογαριασμό της Φένλο.