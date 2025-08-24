Νίκολιτς: «Κρατάμε χαμηλούς τόνους - Η αλλαγή συστήματος ήταν ανάγκη λόγω τραυματισμών»

Η ΑΕΚ ξεκίνησε νικηφόρα τις υποχρεώσεις της στη Super League, επικρατώντας με 2-0 του Πανσερραϊκού, και ο Μάρκο Νίκολιτς στάθηκε μετά το ματς τόσο στην εικόνα της ομάδας όσο και στις αναγκαστικές προσαρμογές που έγιναν στο πλάνο του.

Ο Σέρβος τεχνικός, μιλώντας στην Cosmote TV, τόνισε πως έπρεπε να αλλάξει το σύστημα του μετά τους τραυματισμούς και ότι στην ΑΕΚ κρατάνε χαμηλούς τόνους.

«Πολλά πράγματα μου άρεσαν, πολλά δεν μου άρεσαν. Μετά όμως από ένα δύσκολο ευρωπαϊκό παιχνίδι, νομίζω ελέγξαμε καλά το ματς, οπότε πιστεύω πως η εμφάνισή μας ήταν οκ. Είχαμε επίσης ένα δύσκολο και πολύωρο ταξίδι. Κάναμε κάποιες αλλαγές με πλάνο, το οποίο ανατράπηκε λόγω του τραυματισμού του Ζίνι. Πατάμε στο έδαφος και πρέπει να δούμε αύριο την κατάσταση όλων των παικτών. Τώρα πρέπει να προετοιμαστούμε για την Πέμπτη για το πιο σημαντικό ματς σε αυτή την περίοδο της σεζόν».

Για την επιλογή του να διαφοροποιήσει το σχήμα της ομάδας, εξήγησε:

«Μετά τον τραυματισμό του Περέιρα χρησιμοποιούμε περισσότερο τους εξτρέμ. Ούτως ή άλλως, είχα πει ότι θα χρησιμοποιήσω δύο ή τρεις διατάξεις. Έχουμε αλλάξει σχηματισμό λόγω και των τραυματισμών».