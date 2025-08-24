Το «κίτρινο υποβρύχιο» τορπίλισε πέντε φορές την Χιρόνα που ήταν ένα φάντασμα της ομάδας που έφτασε να παίζει στο Champions League.

Εκπληκτική ποδοσφαιρική παράσταση για την Βιγιαρεάλ που διέλυσε με 5-0 την Χιρόνα, έχοντας σε εκπληκτικό βράδυ τον Καναδό Μπιουκάναν, ο οποίος έκανε το πρώτο χατ-τρικ της καριέρας του.

Οι Καταλανοί ήπιαν θάλασσα στο πρώτο ημίωρο, όταν βρέθηκαν με τέσσερα γκολ στην πλάτη. Από λάθος του Ερέρα, ο Πεπέ έκανε από πολύ νωρίς το 1-0 (7’), δίνοντας το έναυσμα για το πάρτι των γηπεδούχων.

Δύο τέρματα από Μπιουκάναν (16’, 28’) και άλλο ένα του Ράφα Μαριν (25’) έφτασαν από νωρίς τον δείκτη του σκορ στο 4-0, με την Χιρόνα να παραπαίει στο γήπεδο.

Στην επανάληψη, η Βιγιαρεάλ σήκωσε το πόδι από το γκάζι, όμως ο Μπιουκάνον που είχε το μεγαλύτερο κίνητρο βρήκε το προσωπικό του χατ-τρικ (64’, 5-0), σε ένα μαγικό βράδυ για την ομάδα του Μαρθελίνιο.

Την ίδια ώρα στο Σαν Σεμπαστιάν, η Εσπανιόλ αιφνιδίασε στο «Αννοέτα», αφού με δύο γκολ από Μίγια (10’) και Τσάβι Πουάδο (45’ πεν.) βρέθηκε να προηγείται με 0-2 στην έδρα της Ρεάλ Σοσιεδάδ.

Το προβάδισμα αυτό, όμως, δεν αποδείχθηκε ασφαλείας. Η Ρεάλ Σοσιεδάδ ανέβασε στροφές στην επανάληψη και με δύο γκολ από Μπαρενετσέα (61’) και Όσκαρσον (68’), έσωσε τουλάχιστον τον βαθμό (2-2), με δεύτερη συνεχόμενη ισοπαλία στο πρωτάθλημα.