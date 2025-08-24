Ολυμπιακός: Φιλικές νίκες σε Νέους και Έφηβους

Συνέχεια στα φιλικά τους ματς έδωσαν οι Νέοι και οι Έφηβοι του Ολυμπιακού, στο πλαίσιο της καλοκαιρινής τους προετοιμασίας.

Οι Κ19 του Ολυμπιακού αντιμετώπισαν την ομάδα Πύργος FC στο Ρέντη, στο τελευταίο τους φιλικό ματς καθώς ξεκινούν τις επίσημες υποχρεώσεις τους στο πρωτάθλημα της Super League Κ19 κόντρα στον Βόλο εκτός έδρας.

Οι «ερυθρόλευκοι» πρωταθλητές Ελλάδας σε επίπεδο Νέων, νίκησαν με 2-1 τον Πύργο με ανατροπή στο σκορ. Στο πρώτο ημίχρονο οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν με το γκολ του Παπαδόπουλου στο 15′, ενώ ο Ολυμπιακός είχε δοκάρι σε κεφαλιά του Αβραμούλη στο 43′. Στο δεύτερο μέρος της αναμέτρησης οι Πειραιώτες ανέβασαν αρκετά την απόδοσή τους και κατάφεραν να ανατρέψουν την κατάσταση και να βγάλουν ωραία πράγματα μέσα στον αγωνιστικό χώρο.

Στο 68′ ο Τζάμαλης με πλασέ ισοφάρισε σε 1-1 στο ματς, ενώ στο 72′ ο Ολυμπιακός βγήκε ωραία στην αντεπίθεση και ο Κότσαλος με πολύ ωραίο πλασέ «κρέμασε» τον αντίπαλο τερματοφύλακα για το τελικό 2-1 της αναμέτρησης. Μάλιστα οι «ερυθρόλευκοι» θα μπορούσαν να είχαν σημειώσει και τρίτο γκολ, αλλά το πέναλτι του Κολοκοτρώνη στο 74′ απέκρουσε ο αντίπαλος τερματοφύλακας.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γ. Σίμος): Γεωργακόπουλος, Σιώζος, Αβραμούλης, Θεοδωρίδης, Φράγκος, Ποτουρίδης, Φλούδας, Κορτές, Φίλης, Καλαϊτζίδης, Βασιλακόπουλος, ενώ στο δεύτερο ημίχρονο αγωνίστηκαν και οι Νουχάι, Χάμζα, Τζάμαλης, Κολοκοτρώνης, Λάνα, Κότσαλος, Τρικαλιώτης, Αρσενικός, Βενέτης.

Πύργος FC: Σούλης, Κάρδαρης, Λυβιάκης, Τσιγκρήλας, Πατάπης, Μαυρόπουλος, Μπούζας, Καρακώστας, Παπαδόπουλος, Κοκόρης, Φερεκίδης, ενώ έπαιξαν και οι Κυρσανίδης, Καεσάρ, Βασιλόπουλος, Μαντάς.

Κόντρα στην Κηφισιά οι Κ17

Οι Έφηβοι του Ολυμπιακού από την πλευρά τους αγωνίστηκαν στο γήπεδο της Προοδευτικής και αντιμετώπισαν σε φιλικό ματς την Κηφισιά. Οι «ερυθρόλευκοι» πιτσιρικάδες νίκησαν με 1-0, αλλά έχουν ακόμη χρόνο μπροστά τους για την έναρξη του πρωταθλήματος.

Το γκολ που έκρινε τη φιλική αναμέτρηση σημείωσε για την ομάδα του Πειραιά ο Μούχαλης στο 80ο λεπτό του ματς.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Αβρ. Παπαδόπουλος): Μπράνης, Κωστής, Τσαλαπατανάκης, Ματέο, Γιούσος, Παπαγεωργίου, Σεφερλής, Λεοντόπουλος, Λαζαρίδης, Μωυσιάδης, Χρηστίδης, ενώ αγωνίστηκαν και οι Ταβουλάρης, Κόλκα, Αγγελόπουλος, Γορανίτης, Διαμαντής, Παναγόπουλος, Καλπακίδης, Μούχαλης, Κοτρομόγιας, Σιάμπος.