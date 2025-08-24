Δύο στα δύο για Τουλούζ και Στρασμπούρ

Τουλούζ και Στρασμπούρ προχώρησαν με το απόλυτο νικών στο ξεκίνημα της Ligue 1 (2Χ2), με την πρώτη να επικρατεί 2-0 της ουραγού Μετς και τη δεύτερη με 1-0 της Ναντ, που επίσης δεν έχει ακόμη βαθμό μετά από 2 αγωνιστικές.

Η Μονακό θα έχει αργότερα την ευκαιρία να γίνει η 5η ομάδα με το 2 στα 2, αρκεί να επιβληθεί της Λιλ εκτός έδρας στο ματς με το οποίο θα πέσει η «αυλαία» της 2ης ημέρας.

Η Λανς «άνοιξε λογαριασμό» στο πρωτάθλημα με το «διπλό» στην έδρα της Χάβρης, ενώ νωρίτερα, σε «παράσταση για ένα ρόλο» μετέτρεψε η Λοριάν την αναμέτρηση με τη Ρεν, η οποία μία εβδομάδα νωρίτερα είχε κάνει τη μεγάλη έκπληξη με το 1-0 επί της Μαρσέιγ.

Αυτή την φορά, όμως, οι γηπεδούχοι της Λοριάν στους φιλοξενούμενους... να πάρουν ανάσα και με τρία γκολ στο δεύτερο ημίχρονο πέτυχαν την πρώτη τους νίκη στο εφετινό πρωτάθλημα της Ligue 1 με το εμφατικό 4-0.

Τα αποτελέσματα, οι σκόρερ και η βαθμολογία της 2ης αγωνιστικής στη Ligue 1:

Παρί Σεν Ζερμέν-Ανζέ 1-0

(50΄ Φαμπιάν Ρουϊθ)

Μαρσέιγ- Παρί FC 5-2

(18΄πεν. Γκρίνγουντ, 24΄,73΄ Ομπαμεγιάνγκ, 81΄ Χόιμπιεργκ, 90+6΄ Βαζ - 28΄ Κεμπάλ, 58΄ Σίμον)

Νις-Οσέρ 3-1

(3΄ Μπογκά, 24΄αυτ. Ακπά, 76΄ Μοφί - 21΄ Σιναγιόκο)

Λιόν-Μετς 3-0

(25΄ Φοφανά, 30΄ Τολισό, 83΄ Κάραμπετς)

Λοριάν-Ρεν 4-0

(45'+4 Σουμανό, 47' Τοσέν, 65' Παγκίς, 69' Λε Μπρις)

Τουλούζ- Μπρεστ 2-0

(52', 65' Μαγκρί)

Στρασμπούρ-Ναντ 1-0

Xάβρη-Λανς 1-2

(45'+3 Ντουκουρέ - 9' πέν. Σαΐντ, 40' Φοφανά)

Λιλ-Μονακό 21:45

Βαθμολογία (σε 2 αγώνες)

Λιόν 6

Τουλούζ 6

Παρί Σεν Ζερμέν 6

Στρασμπούρ 6

Λοριάν 3

Μαρσέιγ 3

Μονακό 3 -1αγ.

Νις 3

Λανς 3

Ανζέ 3

Οσέρ 3

Ρεν 3

Λιλ 1 -1αγ.

Μπρεστ 1

Ναντ 0

Χάβρη 0

Παρί FC 0

Μετς 0