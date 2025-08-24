MENU
Εκπληκτική διπλή επέμβαση του Τιναλίνι στις προσπάθειες του Βίντα (vid)

Ποδόσφαιρο
Ο τερματοφύλακας του Πανσερραϊκού έκανε μια διπλή εντυπωσιακή απόκρουση για να σώσει την ομάδα του από ένα τρίτο γκολ.
