Κηφισιά: Με πολλές απουσίες η αποστολή με Λεβαδειακό

Η Κηφισιά αντιμετωπίζει τον Λεβαδειακό εκτός έδρας (25/8, 19:30) στην επιστροφή της στην πρώτη κατηγορία και ο Σεμπαστιάν Λέτο καλείται να διαχειριστεί αρκετές απουσίες ποδοσφαιριστών του.

Η προετοιμασία της Κηφισιάς για την αναμέτρηση με τον Λεβαδειακό ολοκληρώθηκε και ο Σεμπαστιάν Λέτο ανακοίνωσε την αποστολή της ομάδας του, η οποία δεν περιλαμβάνει αρκετούς ποδοσφαιριστές.

Ο Βασίλης Ξενόπουλος υπέστη κάταγμα σε δάκτυλο του χεριού του και δεν θα είναι διαθέσιμος κάτω από τα γκολπόστ, ενώ ακόμη εκτός αποστολής για διαφορετικούς λόγους έμειναν και οι Βιγιαφάνες, Λίγδας, Μαϊντανά, Πολέτο, Ρουκουνάκης και Χριστόπουλος.

Η αποστολή της Κηφισιάς για το ματς με τον Λεβαδειακό: Ρόμπερτς, Νικοπολίδης, Ραμίρες, Σιμόν, Χουχούμης, Μποτία, Πέτκοφ, Σόουζα, Ποκόρνι, Σμπώκος, Πόμπο, Εμπό, Ντίαζ, Ρούμπεν, Εσκιβέλ, Κωνσταντακόπουλος, Αντονίσε, Τζίμας, Τετέι, Γκέρσον, Παντελίδης, Μάναλης, Πατήρας, Μούσιολικ.