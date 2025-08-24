Ρούμπεν Αμορίμ: Περισσότερα παιχνίδια παρά βαθμοί στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ συνεχίζει να παλεύει με τα φαντάσματα του παρελθόντος και η παρουσία του Ρούμπεν Αμορίμ στον πάγκο της δείχνει μέχρι στιγμής να μη φέρνει τη σταθερότητα που αναζητά ο σύλλογος.

Οι «Κόκκινοι Διάβολοι» μπήκαν στη φετινή Premier League με έναν μόλις βαθμό στις δύο πρώτες αγωνιστικές κόντρα σε Άρσεναλ και Φούλαμ, αποτυγχάνοντας να κεφαλαιοποιήσουν τα καλά διαστήματα που είχαν μέσα στα παιχνίδια. Για μια ομάδα που πέρυσι τερμάτισε στη 16η θέση, η ανάγκη για νίκες και συνέπεια είναι μεγαλύτερη από ποτέ.

Ωστόσο, η πραγματικότητα είναι αμείλικτη: τα στατιστικά του Αμορίμ σοκάρουν. Ο Πορτογάλος τεχνικός έχει βρεθεί στον πάγκο της Γιουνάιτεντ σε 29 αναμετρήσεις της Premier League, μα έχει συγκεντρώσει μόλις 28 βαθμούς! Ένας αριθμός που καταδεικνύει με τον πιο εμφατικό τρόπο την κρίση που βιώνει η ομάδα.

Με έναν τέτοιο απολογισμό, ο οποίος κυμαίνεται σε οριακά και ανησυχητικά επίπεδα, ο Αμορίμ καλείται να αντιδράσει άμεσα. Αν δεν καταφέρει να βελτιώσει τη συγκομιδή της ομάδας, το μέλλον του στο «Ολντ Τράφορντ» κάθε άλλο παρά ασφαλές μπορεί να θεωρείται.