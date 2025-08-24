Γκολ ο Δουβίκας, λύγισε την Λάτσιο η Κόμο (vids)

Η φανταστική, πέρυσι, Κόμο, ξεκίνησε τη σεζόν με νίκη 2-0 κόντρα στην Λάτσιο, ενώ η Φιορεντίνα παρότι προηγήθηκε, δεν έφυγε με νίκη από την Κάλιαρι (1-1).

Όπως τελείωσε τη σεζόν πέρυσι, έτσι άρχισε τη φενική η Κόμο, που επιβλήθηκε εντός έδρας με 2-0 της Λάτσιο, που έχει και πάλι στον πάγκο τον Μαουρίτσιο Σάρι. Οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ στο ξεκίνημα του δευτέρου μέρους όταν ο Νίκο Πας έδωσε στον Δουβίκα και ο Έλληνας απέφυγε τον Χίλα και εκτέλεσε τον Προβεντέλ ανοίγοντας λογαριασμό για τον ίδιο και την ομάδα του. Το 2-0 διαμόρφωσε ο ίδιος ο Πας στο 73’ με φανταστικό φάουλ.

Στο άλλο ματς που έγινε την ίδια ώρα, η Φιορεντίνα το πίστεψε ότι έφυγε από την Σαρδηνία με νίκη αφού ο Μαντραγκόρα είχε δώσει το προβάδισμα από το 68’, όμως στο 94’ ο Λουπέρτο βρήκε δίχτυα χαρίζοντας έναν ανέλπιστο βαθμό στην Κάλιαρι (1-1).

