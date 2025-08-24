Χρόνος ανάγνωσης 1’ STOIXIMAN SUPER LEAGUE ΠΑΟΚ: Σέντρα με πυροτεχνήματα στην άδεια Τούμπα (vid) 24-08-2025 21:19 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ ΠΑΟΚ ΑΕΛ 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Με την Τούμπα να εκτίει τιμωρία κεκλεισμένων των θυρών, οι φίλοι του ΠΑΟΚ καλωσόρισαν την πρεμιέρα του πρωταθλήματος με πυροτεχνήματα έξω από το γήπεδο. Δείτε το βίντεο: Σοκαριστικό βίντεο: Ο γιος του Rampage Jackson παραλίγο να σκοτώσει τον αντίπαλό του στο ρινγκ! (Vid) instanews.gr Άλλες 2 κινήσεις: Οι 11 που θέλει ο Βιτόρια για να παίξει το 4-2-3-1 όπως ακριβώς το ονειρεύεται menshouse.gr Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: Η συγκινητική επιθυμία της οικογένειάς της για το ύστατο «αντίο» dailymedia.gr Τούμπα όλα στην υπόθεση Μαζωνάκη instanews.gr Ωδή στην ομορφότερη γυναίκα όλων των εποχών menshouse.gr «Προέχει η ζωή του Ρονάλντο»: Τι πραγματικά συνέβη στο Φαινόμενο πριν τον τελικό του 1998 με τη Γαλλία menshouse.gr Η Βάλερι 25 χρόνια μετά: Πώς είναι σήμερα το χυμώδες κορίτσι απ’ τα «Χτυποκάρδια στο Μπέβερλι Χιλς» (Pics) dailymedia.gr Μετά τον Ρενάτο Σάντσες: Η επόμενη μεταγραφή του ΠΑΟ είναι και η πιο σημαντική menshouse.gr ΠΑΟΚ: Σέντρα με πυροτεχνήματα στην άδεια Τούμπα (vid) SHARE