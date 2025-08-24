MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

ΠΑΟΚ: Σέντρα με πυροτεχνήματα στην άδεια Τούμπα (vid)

Ποδόσφαιρο
ΟΜΑΔΕΣ
0
Με την Τούμπα να εκτίει τιμωρία κεκλεισμένων των θυρών, οι φίλοι του ΠΑΟΚ καλωσόρισαν την πρεμιέρα του πρωταθλήματος με πυροτεχνήματα έξω από το γήπεδο.

Δείτε το βίντεο:

ΠΑΟΚ: Σέντρα με πυροτεχνήματα στην άδεια Τούμπα (vid)