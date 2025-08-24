ΠΑΟΚ: Σέντρα με πυροτεχνήματα στην άδεια Τούμπα (vid)

Με την Τούμπα να εκτίει τιμωρία κεκλεισμένων των θυρών, οι φίλοι του ΠΑΟΚ καλωσόρισαν την πρεμιέρα του πρωταθλήματος με πυροτεχνήματα έξω από το γήπεδο.

