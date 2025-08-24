MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

Με εύστοχο Μάνταλο από τα 11 βήματα κάνει το 1-0 η ΑΕΚ (vid)

Ο Πέτρος Μάνταλος με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι έκανε το 1-0 για την Ένωση εναντίον του Πανσερραϊκού.
