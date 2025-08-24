MENU
ΑΕΚ - Πανσερραϊκός: Πολύ όμορφη ντρίπλα από τον Πενράις

Ο Τζέιμς Πενράις έκανε μια πολύ εντυπωσιακή ντρίπλα μόλις στο 4ο λεπτό του αγώνα και ξεσήκωσε τους φιλάθλους.
