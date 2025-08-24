Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είχε δοκάρι, έχασε πέναλτι, προηγήθηκε αλλά δεν κατάφερε να φύγει με τη νίκη από το Λονδίνο κόντρα στην Φούλαμ (1-1).

Δεν ήταν πολύ μακριά στην πρώτη της νίκη στη φετινή Premier League η ομάδα του Ρούμπεν Αμορίμ, όμως δεν τα κατάφερε. Η Γιουνάιτεντ είχε ένα καλό και ένα κακό ημίχρονο και δεν μπόρεσε να λυγίσει την Φούλαμ, η οποία πήγε στους 2 βαθμούς έπειτα από 2 αγωνιστικές.

Απίστευτα καλά μπήκα οι φιλοξενούμενοι και στο 2’ είχαν δοκάρι με το πλασέ του Ματέους Κούνια έπειτα από τον συνδυασμό των Ντόργκου-Μάουντ. Στο 13’ χρειάστηκε ο Μπαγιντίρ να σώσει την Γιουνάιτεντ με επέμβαση στον Κινγκ , όμως ο Τούρκος keeper ήταν κίνδυνος-θάνατος στα στημένα της Φούλαμ. Στο 14’ ο Μπαγιντίρ θα μπορούσε να πιστεωθεί ασίστ αλλά ο Κούνια στο τετ-α-τετ από τη δική του μπαλιά, νικήθηκε από τον Λένο. Η μεγάλη φάση ήρθε όμως στο 38’ όταν ο Μπάσεϊ πέταξε κάτω τον Μάουντ σε κόρνερ, το VAR το είδε και το πέναλτι δόθηκε. Ο Μπρούνο Φερνάντες όμως με δυνατή εκτέλεση έστειλε την μπάλα πάνω από τα δοκάρια για να φύγει το πρώτο μέρος με 0-0.

Στο ξεκίνημα της επανάληψης ήταν η ώρα του Γιορό, ο οποίος πρώτα έκοψε τετ-α-τετ της Φούλαμ με σούπερ επέμβαση και στο 58΄έκανε τη κεφαλιά από την οποία ήρθε το αυτογκόλ του Μουνίζ για το 0-1 των Κόκκινων Διαβόλων. Δυστυχώς για αυτούς έδειχναν κατάκοπη ομάδα, δεν είχαν δυνάμεις και ο Σμιθ Ρόου ήρθε από τον πάγκο για να κάνει από κοντά δύο λεπτά αργότερα το 1-1, που ήταν το τελικ αποτέλεσμα.