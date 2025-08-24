Δεν θα μεταδοθεί σε γιγαντοοθόνη το ΠΑΟΚ - ΑΕΛ

Η ΠΑΕ ΑΕΛ ενημέρωσε μέσω επίσημης ανακοίνωσης ότι απαγορεύτηκε λόγω πνευματικών δικαιωμάτων η προβολή του αγώνα με τον ΠΑΟΚ σε γιγαντοοθόνη έξω από το AEL FC Arena.

Οι οπαδοί των «βυσσινί» είχαν ανακοινώσει πως το παιχνίδι της Τούμπας θα μεταδοθεί έξω από το γήπεδο της ΑΕΛ, παρόλα αυτά, η αναμετάδοση ακυρώθηκε λόγω πνευματικών δικαιωμάτων, κάτι το οποίο γνωστοποίησε και η Θεσσαλική ΠΑΕ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της «βυσσινί» ΠΑΕ:

«Η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet ενημερώνει το φίλαθλο κοινό της ότι προ ολίγου διαπιστώθηκε μέσω σχετικής ανάρτησης μερίδας οπαδών της ομάδας μας, η πρόθεση τους για αναπαραγωγή και μετάδοση εικόνας και ήχου από τον πρώτο εκτός έδρας αγώνα της ομάδας μας με την ΠΑΕ ΠΑΟΚ, ο οποίος επίκειται να διεξαχθεί σήμερα στις 21:00, γεγονός που αντικρούει στις περιέχομενες διατάξεις στη μεταξύ της ΠΑΕ ΑΕΛ και του τηλεοπτικού παρόχου συμφωνία.

Ωστόσο κατόπιν επικοινωνίας η άνευ δόλου πρόθεση των οργανωμένων οπαδών μας ανεστάλη με νεότερη ανάρτηση τους που επισυνάπτουμε, κάτι το οποίο δημόσια η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet επιδοκιμάζει.

Η συγκεκριμένη πρακτική όταν συμβαίνει, συνιστά ξεκάθαρη παραβίαση των όρων πνευματικής ιδιοκτησίας και δύναται να επισύρει σοβαρές αστικές και ποινικές κυρώσεις για τους παραβάτες, όπως προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία.

Η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet ευρισκόμενη σε διαρκή συνεργασία με τον τηλεοπτικό πάροχο και τις αρμόδιες αρχές, εφιστά την μέγιστη προσοχή στους ανωτέρω εμπλεκόμενους αλλά και στο σύνολο των φιλάθλων μας, καθώς μια τέτοια ενέργεια συνιστά ξεκάθαρα τηλεοπτική πειρατεία, γεγονός για το οποίο θεωρούμε ότι οι φίλαθλοι μας τελούσαν σε πλήρη άγνοια ως προς την απαγόρευση του και για αυτό το λόγο είμαστε βέβαιοι ότι το περιστατικό που ευτυχώς έχει αποτραπεί ήταν μεμονωμένο και επουδενί θα επαναληφθεί.

Καλούμε τους φιλάθλους μας να σέβονται τις συμφωνίες και τους κανόνες που διέπουν τη μετάδοση των αγώνων της ομάδας μας, στηρίζοντας με ορθό τρόπο την ομάδα μας και με μοναδικό σκοπό την προστασία της από την τέλεση έκνομων ενεργειών ,που επισείουν βαρύτατες κυρώσεις για την ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet».